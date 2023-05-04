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Украинские артиллеристы с ювелирной точностью уничтожили позиции россиян

  • 4.05.2023, 23:14
Украинские артиллеристы с ювелирной точностью уничтожили позиции россиян

Видео.

Украинские воины достают российских военных даже в укрытиях. Артиллеристы 3-й отдельной танковой Зализной бригады показали, как с ювелирной точностью уничтожают на фронте российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео бойцы выложили на странице в Facebook.

«Артиллеристы «Залізної бригади» давно стали универсалами в деле уничтожения российских варваров. Насыпают им на головы и гаубические снаряды, и маленькие убийственные «подарки». Посмотрите, как работает дивизион под командованием офицера с позывным «Росомаха». Это красиво и вдохновляюще!» – говорится в сообщении.

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