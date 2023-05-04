Премьер-министр Армении раскритиковал ОДКБ 2 4.05.2023, 23:30

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Никол Пашинян

По его словам, ОДКБ «не смог выполнить обязательства, которые имеет в отношении Армении».

О трудностях в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления 4 мая в Пражском центре трансатлантических отношений, передает армянское издание Aysor.

— Есть трудности в отношениях Армении и ОДКБ. В прошлом году мы приняли саммит ОДКБ, но, к сожалению, не смогли достичь консенсуса по важным решениям. И мы заявили о нашей позиции, заявили о нашем недовольстве Организацией, — сказал Пашинян.

По его словам, ОДКБ «не смог выполнить обязательства, которые имеет в отношении Армении».

Напомним, Пашинян и ранее критически высказывался в адрес ОДКБ. В мае прошлого года он напомнил, что когда начался армяно-азербайджанский конфликт, Армения обратилась в ОДКБ, чтобы задействовать механизмы, предусмотренные «Положением о порядке реагирования на кризисные ситуации Организации договора о коллективной безопасности» от 10 декабря 2010 года.

— К сожалению, нельзя сказать, что организация отреагировала так, как ожидала Республика Армения, — ответил Никол Пашинян.

Камнем преткновения в отношениях Армении и Азербайджана является Нагорный Карабах. Обострение в спорной территории между двумя странами произошло в сентябре 2020 года. По данным Азербайджана, в результате вооруженных столкновений погибли почти 3 тысячи человек. По информации Армении и карабахских властей — около 7,5 тысячи человек.

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