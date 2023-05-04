Ученые создали искусственный интеллект для перевода древнего клинописного текста 2 4.05.2023, 23:41

ИИ переводит аккадский текст на английский язык.

Исследователи из Тель-Авивского и Ариэльского университетов разработали модель искусственного интеллекта, способную автоматически переводить аккадский текст, написанный клинописью, на английский язык, сообщает The Jerusalem Post.

Доктор Шай Гордин из Ариэльского университета и доктор Гай Гутерц, доктор Джонатан Берант и >доктор Омер Леви из Тель-Авивского университета вместе с коллегами при разработке новой модели ИИ обучали две версии – одну, в которой клинопись записана латиницей, и другую, в которой клинопись записана юникодом. Версия с латинской транслитерацией дала лучшие результаты в этом исследовании, получив оценку 37,47 балла Best Bilingual Evaluation Understudy 4 (BLEU4) – сравнительного анализа машинного и человеческого перевода одного и того же текста.

Программа наиболее эффективна при переводе предложений длиной до 118 символов. Сотни тысяч глиняных табличек, написанных клинописью, документируют политическую, социальную, экономическую и научную историю древней Месопотамии. «Однако большинство этих документов остаются непереведенными и недоступными из-за их огромного количества и ограниченного числа экспертов», – говорят ученые.

Они пришли к выводу, что перевод – человеческая деятельность, имеющая долгую научную историю с момента возникновения письменности. «Он может быть сложным процессом, поскольку обычно требует экспертного знания не только двух языков, но и разных культурных сред. Цифровые инструменты, способные помочь в переводе, с каждым годом становятся все более распространенными, что связано с достижениями в таких областях, как оптическое распознавание символов (OCR) и машинный перевод. Однако древние языки по-прежнему представляют собой серьезную проблему в этом отношении. Их чтение и понимание требует знания давно исчезнувшего языкового сообщества, кроме того, сами тексты могут быть очень фрагментарными», – объясняют эксперты.