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Военный эксперт: Польские ПЗРК Piorun лучше американских Stinger

  • 4.05.2023, 23:53
Военный эксперт: Польские ПЗРК Piorun лучше американских Stinger

Польское оружие «умнее» ракет из США за счет модернизации.

Польские ПЗРК Piorun, стоящие на вооружении украинской армии, проявляют себя лучше, чем американские Stinger. Об этом в эксклюзивном комментарии для ZN.UA рассказал польский военный эксперт Конрад Музыка.

- Действительно ли польские ПЗРК Piorun эффективнее против российских самолетов, чем американские Stinger? В чем причина этого?

- Неофициальные данные свидетельствуют, что да. Прицел нового поколения у Piorun оснащен двумя фотодиодными сенсорами, работающими в двух электромагнитных излучениях: ближнем и среднем, инфракрасном. Сигнал мгновенно оцифровывается, быстро внося поправки и анализируя источник тепла, различая цели и обманки, - говорит Музыка.

Эксперт добавляет, что системы противодействия цели, такие как охлаждение или рассеяние выхлопного шлейфа двигателя, не являются эффективными против «Piorun». Его также трудно заглушить. У «Stinger» в то же время головка наведения старшего поколения, меньшая боевая часть и меньшая дальность действия.

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