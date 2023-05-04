Военный эксперт: Польские ПЗРК Piorun лучше американских Stinger 4.05.2023, 23:53

Польское оружие «умнее» ракет из США за счет модернизации.

Польские ПЗРК Piorun, стоящие на вооружении украинской армии, проявляют себя лучше, чем американские Stinger. Об этом в эксклюзивном комментарии для ZN.UA рассказал польский военный эксперт Конрад Музыка.

- Действительно ли польские ПЗРК Piorun эффективнее против российских самолетов, чем американские Stinger? В чем причина этого?

- Неофициальные данные свидетельствуют, что да. Прицел нового поколения у Piorun оснащен двумя фотодиодными сенсорами, работающими в двух электромагнитных излучениях: ближнем и среднем, инфракрасном. Сигнал мгновенно оцифровывается, быстро внося поправки и анализируя источник тепла, различая цели и обманки, - говорит Музыка.

Эксперт добавляет, что системы противодействия цели, такие как охлаждение или рассеяние выхлопного шлейфа двигателя, не являются эффективными против «Piorun». Его также трудно заглушить. У «Stinger» в то же время головка наведения старшего поколения, меньшая боевая часть и меньшая дальность действия.

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