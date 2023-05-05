Сколько женщин сейчас служат в ВСУ 5.05.2023, 1:06

В Минобороны Украины назвали цифру.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что в настоящее время 42 тысяч женщин несут службу в Вооруженных силах Украины. Об этом она написала в своем Telegram.

«Сегодня в ВСУ 42 тысячи женщин-военнослужащих, а вместе с гражданскими работницами 60 тысяч. Из них 5 тысяч на передовой. К сожалению, 107 женщин погибли и ранены. Украинские женщины в строю, защищают государство так же, как и мужчины. Но равенство – это, конечно, не только о женщинах. Скажем, у нас есть мужчины, которые по решению суда единолично воспитывают детей, но вместе с тем подлежат мобилизации. Но вопросов возникает сейчас немало», – отметила Маляр.

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