Болгария лишила гражданства четырех россиян 5.05.2023, 2:32

В Софии свернули программу «золотых паспортов».

Болгария аннулировала гражданство четырех россиян после того, как парламент страны свернул программу «золотых паспортов». Об этом заявил министр юстиции Болгарии Крум Зарков, передает издание Sofia Globe.

Всего гражданства Болгарии лишились 17 человек. Кроме россиян, паспорт республики утратили инвесторы из Египта, Казахстана, Китая, Пакистана и Иордании.

«Что касается членов семей этих лиц, мы будем принимать решение по каждому конкретному случаю, опираясь на то, было ли заявление о предоставлении гражданства подано без существующих законных оснований», — сказал Зарков, отметив, что «проблема с золотыми паспортами решена».

24 марта прошлого года Национальное собрание Болгарии приостановило действие программы «золотых паспортов, которая позволяла получить гражданство республики в обмен на инвестиции. Выяснилось, что некоторые инвесторы, получившие паспорт, не внесли предусмотренные условиями деньги.

В марте 2023 года Болгария лишила гражданства двух сыновей российского бизнесмена, основателя компании Yota Сергея Адоньева, сообщало издание «Бивол» со ссылкой на Минюст республики. В январе 25-летний Филипп и 19-летний Лука попали под санкции США. При этом паспорт оставался у супруги предпринимателя Марии. Оснований для лишения ее гражданства власти не нашли.

Адоньев получил паспорт Болгарии в 2008 году. Миллиардер учредил в Пловдиве компанию и планировал крупные инвестиции в страну. Однако, когда в 2018 году власти республики узнали про криминальное прошлое Адоньева, его паспорт аннулировали. В стране запрещено давать гражданство лицам с судимостью, а предприниматель был осужден по делу о мошенничестве в США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».