Владимир Зеленский впервые публично появился в очках 5.05.2023, 5:02

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За время войны он частично потерял зрение.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично появился в очках для зрения.

Так, во время рабочей поездки в Нидерланды Зеленского заметили в очках, когда он подписывал документы.

Сам президент ранее признался, что за время масштабной войны с Россией частично потерял зрение.

«Я потерял зрение, это физически. А наоборот, считаю, что я людей вижу. Много же работали, полного света не было. Охрана говорила — давай немного меньше. Работали так много месяцев, а потом немного ухудшилось [зрение]», — рассказал Зеленский в документальном фильме «Год» журналиста Дмитрия Комарова.

В Офисе президента соблюдали светомаскировку, месяцы приходилось работать почти в темноте. Теперь Владимир Зеленский вынужден читать только в очках.

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