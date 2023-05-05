Атака дронов: армия РФ потеряла два редких самолета под Брянском

Атака дронов: армия РФ потеряла два редких самолета под Брянском7
- 5.05.2023, 7:43
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Их стоимость — почти полмиллиарда долларов.
4 мая подразделение ВСУ, сформированное из российских добровольцев, сообщило о последствиях удара снарядов неизвестного происхождения по аэродрому «Сеща» на севере Брянской области.
Российские добровольцы утверждают, что один из беспилотников добрался до аэродрома. В результате взрыва пострадали два самолета Ан-124-100:
один полностью сгорел;
второй получил пробоину фюзеляжа.
Ожидается, что спутниковые снимки подтвердят успешный удар.
Как пишет stopcor.org, Ан-124-100 – транспортный самолет, разработанный во времена СССР: способен перевозить крупногабаритные грузы, например, локомотивы. Производство было налажено в Украине на заводе «Антонов». Однако позже россияне якобы наладили выпуск на собственном заводе в Ульяновске ЗАО «Авистар-СП».
Ан-124 активно использовался армией РФ.
Предполагают, что у РФ есть 12-14 самолетов Ан-124. Каждый – стоимостью от 70 до 300 млн дол. Если данные подтвердятся, то россияне обеднеют почти на полмиллиарда долларов.
Аэродром «Сеща» - аэродром в 60 км от Брянска. Архивные спутниковые снимки показывают, что в это время на нем базировалось около 12 самолетов разных типов.