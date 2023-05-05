Атака дронов: армия РФ потеряла два редких самолета под Брянском 7 5.05.2023, 7:43

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Их стоимость — почти полмиллиарда долларов.

4 мая подразделение ВСУ, сформированное из российских добровольцев, сообщило о последствиях удара снарядов неизвестного происхождения по аэродрому «Сеща» на севере Брянской области.

Российские добровольцы утверждают, что один из беспилотников добрался до аэродрома. В результате взрыва пострадали два самолета Ан-124-100:

один полностью сгорел;

второй получил пробоину фюзеляжа.

Ожидается, что спутниковые снимки подтвердят успешный удар.

Как пишет stopcor.org, Ан-124-100 – транспортный самолет, разработанный во времена СССР: способен перевозить крупногабаритные грузы, например, локомотивы. Производство было налажено в Украине на заводе «Антонов». Однако позже россияне якобы наладили выпуск на собственном заводе в Ульяновске ЗАО «Авистар-СП».

Ан-124 активно использовался армией РФ.

Предполагают, что у РФ есть 12-14 самолетов Ан-124. Каждый – стоимостью от 70 до 300 млн дол. Если данные подтвердятся, то россияне обеднеют почти на полмиллиарда долларов.

Аэродром «Сеща» - аэродром в 60 км от Брянска. Архивные спутниковые снимки показывают, что в это время на нем базировалось около 12 самолетов разных типов.

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