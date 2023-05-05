Пьяный медведь покусал сам себя 1 Владимир Фесенко

5.05.2023, 7:56

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Владимир Фесенко

фото: ukrinform

Главные версии взрыва над Кремлем.

Пожалуй, самая резонансная новость текущей недели — атака неизвестных беспилотников на Кремль. В России, конечно, обвиняют в этом Украину. Однако, официальные представители украинской власти, включая президента Зеленского, открещиваются от причастности Украины к этому инциденту.

Тем не менее, многие в Украине уверенно верят в то, что это сделали наши. Высказываются довольно многочисленные и разнообразные альтернативные версии события над Кремлем. Я насчитал (вместе с собственными предположениями) не менее десятка различных таких версий.

Например, очень популярная версия — что это сделали российские спецслужбы (для чего? — тоже существует целый ряд различных предположений). Это могли сделать и негосударственные украинские структуры. Напомню, что еще в прошлом году начали собирать деньги для атаки дронами на Москву. Недавно пообещали многомиллионную премию для тех, кто посадит наш беспилотник на Красной площади Москвы. А тут еще лучше — атака на Кремль. Давид Арахамия, ссылаясь на свои инсайды, заявил, что эту атаку заказал «клуб обиженных» российских олигархов, которые попали под западные санкции и очень недовольны Путиным.

Похожая версия — это «привет» от обиженных российских военных, может, от «группы генералов», или от сторонников Гиркина-Стрелкова. Некоторые российские эксперты считают, что таким образом российские радикалы («партия войны») может подталкивать Путина к более решительным атакам против Украины и Запада. А может, это межведомственные разборки российских спецслужб, и ФСБ или ГРУ (российская военная разведка) таким образом подставляют ФСО (Федеральную службу охраны), которая является личной спецслужбой президента РФ. Список таких версий, в том числе конспирологических, можно продолжать.

Почему популярна версия о причастности к этому инциденту российских спецслужб? Потому что возникают серьезные сомнения и подозрения. Вокруг Москвы и тем более вокруг Кремля должна существовать мощная система ПВО. И почему она не сработала?

Известный российский журналист Алексей Венедиктов рассказал, что система РЭБ (радио-электронной борьбы) жестко глушит и даже разрушает все летающие объекты (квадрокоптеры и другие) вокруг Кремля. Почему тогда она не сработала сейчас?

Украинский журналист Александр Лукьяненко, ранее работавший в Москве, рассказал в этой связи показательную историю. Как-то (много лет назад) они хотели снять сюжет с балкона дома на Новом Арбате (это неподалеку от Кремля). Уже через четыре минуты к ним пришли люди из ФСО и ФСБ. И это было в мирной Москве. А сейчас война, и тут, вдруг, дроны над Кремлем и какая-то странная беспомощность со стороны охранников Путина. Александр Лукьяненко, кстати, предположил, что в Кремле могли готовить «консерву « (информационную заготовку) на 9 мая.

Российские пропагандистские СМИ уже почти неделю разгоняли информацию о том, что украинцы готовят провокации и диверсии в Москве на 9 мая. Вот на эту тему, возможно, и делали видеосюжет над Кремлем ночью, но показать должны были на 9 мая. Однако это заметили жители окрестных домов и сделали собственные видео, которые начали выкладывать в социальные сети. И Кремлю пришлось, пусть и с некоторым опозданием, отреагировать на эту ситуацию, сформулировав версию о «покушении на Путина».

Если это сделали российские спецслужбы, то зачем?

Приведу лишь несколько логических предположений. Наиболее популярная версия — это повод для атаки на Киев и правительственный квартал, или для другого масштабного террористического действия против Украины. Мне более интересна другая версия — это сделано для того, чтобы обвинить Украину в намерениях к эскалации войны, переноса ее на территорию России, чего опасаются многие западные политики. И этот инцидент должен быть мощным аргументом, чтобы не предоставлять Украине дальнобойное оружие.

Следующая версия — инцидент над Кремлем должен отвлекать (переключать) внимание от преступлений, которые совершает Россия в Украине, в частности от трагедий в Херсоне и Умани, а также от украинского наступления, которое ожидается в ближайшее время. К сожалению, мы это видим наглядно — в западных СМИ больше обсуждали инцидент над Кремлем, чем трагедию в Херсоне.

Атака беспилотников на Кремль может быть использована и политически (например, для обоснования введения военного положения и начала новой волны массовой мобилизации), и пропагандистски (для обоснования тезиса о том, что СВО это новая «Отечественная война», что враг нападает на Москву, поэтому всем надо объединиться вокруг Путина и работать на войну, или непосредственно принять в ней участие). Если после инцидента над Кремлем отменят парад и массовые мероприятия в Москве на 9 мая (или личное участие Путина в этих мероприятиях, ради его безопасности), то можно предположить, что именно для этого и сделали эту провокацию.

У Путина явно усиливается паранойя. Он наверняка боится и собственного окружения, и своих военных. А исторические прецеденты свидетельствуют, что есть чего бояться. Президента Египта Анвара Садата расстреляли во время военного парада 6 октября 1981 года. А возможно, у Путина очередное обострение его физических и психических болезней, и надо как-то убедительно объяснить его отсутствие на массовых мероприятиях 9 мая, чтобы снова не давать повода для иронии относительно его «двойников».

Кто именно это сделал и для чего, мы точно не знаем. И будем знать, пожалуй, только после завершения нынешней большой войны.

Важнее другое — что Путин сделает в ответ, и какими будут последствия этого инцидента и ответа России на него.

Если Путин прислушается к своим радикалам и, не дай бог, использует против Украины тактическое ядерное оружие, то это приведет к мощной эскалации войны, усилению изоляции России, и перечеркнет саму возможность любых мирных переговоров между Украиной и Россией. Война станет беспощадной и тогда уж точно перейдет на территорию России.

В случае мощной ракетной атаки на правительственный квартал в Киеве и многочисленных человеческих жертв политические последствия могут быть похожими, хотя, возможно и в меньших масштабах.

Кто бы ни организовал «инцидент над Кремлем», само это событие продемонстрировало слабость российской власти и ее системы безопасности. С высокой вероятностью это только ухудшит отношение к Кремлю, даже со стороны его политических и экономических партнеров. Пренебрежение к России будет только расти. Путинская Россия вновь продемонстрировала себя или как «колосс на глиняных ногах» или как пьяный медведь, способный кусать сам себя. К сожалению и в том, и в другом случае угрозы со стороны России остаются актуальными.

Есть повод задуматься и рядовым россиянам. Война уже не только в телевизоре. Она может прийти даже в столицу России. И если опасные инциденты возникают над Кремлем, то способна ли российская власть защитить простых россиян? И будет ли она их защищать? Пока что все наоборот. Война, которую развязал Путин против Украины, создает все больше проблем и бед для России, приближает ее к катастрофе. И инцидент над Кремлем выглядит символическим предвестником этой будущей катастрофы.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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