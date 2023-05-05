Молчание Лукашенко 7 5.05.2023, 8:02

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Горячая тема беспилотников над Кремлем пока не прокомментирована правителем Беларуси.

Атака беспилотников на Кремль произошла накануне днем. Однако ни в среду, ни в четверг Александр Лукашенко не прокомментировал то, что обсуждают все. Обозреватель Александр Фридман спустя сутки после инцидента констатировал: «Песков призвал весь мир осудить удар по Кремлю. Мир – и даже его белорусская часть – хранит, однако, многозначительное молчание», пишет «Салiдарнасць».

Между тем у правителя Беларуси было где высказаться. Накануне вечером он, в джинсах и c Умкой, посетил финальный матч Чемпионата Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд. Судя по фото, похоже, был напряжен.

Сегодня появилось его короткое поздравление личного состава и ветеранов Военной академии с ее 70-летним юбилеем. Больше никаких сообщений, связанных с Лукашенко, по данным на вечер 4 мая, на официальном сайте правителя и приближенных к нему каналов размещено не было.

P.S. Вскоре после выхода этой публикации пресс-служба сообщила, что Лукашенко 4 мая работал много и активно: «Только вот показать ничего не довелось. Однако многие встречи и темы нынче требуют тишины».

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