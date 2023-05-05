«Часть опорных пунктов взята»: ВСУ пошли в контратаку под Угледаром 5.05.2023, 8:09

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Информацию подтвердили российские пропагандисты.

ВСУ начали локальную контратаку на передовой у Угледара Донецкой области. Об этом сообщает международный авиаресурс OSINTDefender.

Российские пропагандисты подтверждают информацию об атаке ВСУ на Донбассе.

«Часть опорных пунктов ВС России у н.п. Никольское занято врагом (россияне пишут о ВСУ - ред.). Дороги в н.п. — под огневым контролем противника. Идет тяжелый бой. Решительными действиями ВС России часть опорных пунктов удалось вернуть», — утверждают пропагандисты.

Местные жители в пабликах пытаются получить информацию о происходящем, но пока не подтверждают информацию о боях.

В Генштабе ВСУ не комментировали сообщения пропаганды РФ.

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