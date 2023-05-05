Пионтковской: Пауки в банке начали уничтожать друг друга 1 5.05.2023, 8:15

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Андрей Пионтковский

Уже можно увидеть картину постпутинской России.

Российские военные преступники уже осознают неизбежность своего поражения на войне и начинают обвинять друг друга в провалах. Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что это свидетельствует о начале политической борьбы за власть в постпутинской России.

В эфире «24 канала» Пионтковский напомнил, что владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в предательстве. «Вагнеровцы» повторяют тезисы о «героической борьбе», Пригожине, который «едва не взял Бахмут», и предательстве со стороны российского Генштаба и Рублевки. Одним из таких «борцов за власть» Пионтковский назвал Андрея Гурулева.

«Это животное нужно ежедневно показывать на украинских каналах, чтобы было понятно, с кем страна воюет и что ей угрожает. Это тип российского генерала», – отмечает политолог.

По мнению Пионтковского, общую картину того, что будет происходить в постпутинской России, передает заседание коллегии министерства обороны РФ.

«Сидят рожи примерно такого типа, как у Гурулева. Это же генетическое выражение! С нами действительно воюет чудовищная сатанистская сила», – отметил Пионтковский.

Политолог подчеркнул, что эти «пауки в банке» начинают уничтожать друг друга. Это, по его словам, очень положительный результат.

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