Российская армия «потеряла» над жилым домом Белгородской области еще одну авиабомбу

Российская армия «потеряла» над жилым домом Белгородской области еще одну авиабомбу1
- 5.05.2023, 8:29
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Ее нашли в селе Головчино.
В Белгородской области рядом с селом Голочино нашли третью авиабомбу ФАБ-500, которую российские летчики потеряли во время боевого вылета.
Прокремлевский Telegram-канал Mash пишет, что инцидент произошел еще 25 апреля, однако боеприпас смогли откопать только сейчас, так как. он вошел в землю на 15 метров. Авиабомба упала на территории частного дома.
Его хозяйка услышала звук удара, нашла воронку и сообщила о ЧП. Специалисты приехали на место и эвакуировали 56 жителей улицы, однако обезвредили боеприпас только спустя неделю.