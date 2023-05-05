Российская армия «потеряла» над жилым домом Белгородской области еще одну авиабомбу 1 5.05.2023, 8:29

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иллюстративное фото wikipedia

Ее нашли в селе Головчино.

В Белгородской области рядом с селом Голочино нашли третью авиабомбу ФАБ-500, которую российские летчики потеряли во время боевого вылета.

Прокремлевский Telegram-канал Mash пишет, что инцидент произошел еще 25 апреля, однако боеприпас смогли откопать только сейчас, так как. он вошел в землю на 15 метров. Авиабомба упала на территории частного дома.

Его хозяйка услышала звук удара, нашла воронку и сообщила о ЧП. Специалисты приехали на место и эвакуировали 56 жителей улицы, однако обезвредили боеприпас только спустя неделю.

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