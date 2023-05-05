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Глава МИД Китая потребовал от Лаврова начать мирные переговоры с Украиной

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  • 5.05.2023, 8:32
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Глава МИД Китая потребовал от Лаврова начать мирные переговоры с Украиной

Пекин настойчиво продвигать мирные переговоры.

Пекин готов внести вклад в завершение войны в Украине и настаивает на мирных переговорах между Москвой и Киевом, заявил глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса», — приводятся слова Цинь Гана в пресс-релизе китайского МИДа.

Лавров в ответ на это заявил, что Россия придает «большое значение» мирному плану Пекина и согласна с «принципиальной» позицией Китая. Москва готова «откровенно поддерживать тесные контакты» с Пекином по этому вопросу, заверил глава МИД РФ.

Китай представил свой план по урегулированию конфликта в Украине 24 февраля. Он состоит из 12 пунктов, среди которых есть требование прекратить все боевые действия и уважать территориальную целостность и суверенитет стран. В Киеве увидели в документе Пекина «очень общие принципы» и отсутствие подробностей, а также «взвешенной логики».

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