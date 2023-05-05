Аналитики ISW указывают, как РФ использует «атаку» на Кремль 5.05.2023, 8:45

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Оккупанты пытаются скрыть уровень деградации своей армии и ее потери.

«Атака» беспилотников на Кремль, о которой заявляет Москва, дала российским властям новый повод для отмены традиционных демонстративных мероприятий ко Дню победы 9 мая. Таким образом РФ пытается скрыть уровень деградации своей армии и ее потери.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны по итогам 4 мая.

В российском информационном пространстве продолжают реагировать на вероятный удар БПЛА по Кремлю 3 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело якобы «по факту теракта в связи с попыткой удара по Кремлю», еще более усилив заявления Москвы о том, что в ударе якобы виновен Киев. Российский диктатор Владимир Путин 5 мая планирует провести заседание Совбеза для обсуждения инцидента, а заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к «физической ликвидации» президента Украины Владимира Зеленского. Спикер Кремля Дмитрий Песков безосновательно заявил, что за нападением стоят США. Несколько российских органов власти, в том числе мэры Москвы, Санкт-Петербурга, руководители Ленинградской и Псковской областей ввели запрет на запуски и полеты беспилотников.

Российский Телеграм-канал Baza со ссылкой на анонимные источники заявил, что жители Подмосковья якобы заметили летевшие на очень низкой высоте беспилотники задолго до момента их контакта со зданием Сенатского дворца Кремля, однако власти проигнорировали их сообщения как «истерию из-за дронов». В одном из пропагандистских провоенных Телеграм-каналов было отмечено, что если это сообщение правдиво, то демонстрирует, насколько непробиваемым остается российский бюрократический аппарат. Этот же «военкор» выступил в поддержку реакции Кремля, отбросив другие голоса в информационном пространстве как «иррациональные и истерические».

Российские чиновники, вероятно, используют «атаку» беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить отменить еще больше парадов ко Дню Победы 9 мая. По данным российских источников, парады к 9 мая уже отменены в 21 городе России и в оккупированном Крыму (без официального обоснования или из соображений безопасности). В нескольких городах российские чиновники заявили, что они отменяют мероприятия и парады ко Дню победы якобы из-за заботы об участниках «специальной военной операции». ISW напоминает о своей предыдущей оценке — что таким образом Кремль использует «атаку на Кремль» 3 мая, чтобы усилить свой нарратив о войне в Украине как экзистенциальную угрозу для России.

Кремль, вероятно, надеется ограничить традиционные мероприятия по случаю 9 мая, чтобы скрыть деградацию российской армии. Такие события обычно демонстрируют передовую российскую военную технику, значительная часть которой либо критически необходима для российских операций в Украине, либо была уничтожена за 14 месяцев изнурительных боев, напоминают аналитики ISW. Кроме того, Москва, вероятно, стремится отменить часть событий ко Дню победы из-за опасений, что празднование погибших военнослужащих может стать потенциальным источником внутренней негативной реакции на высокое число потерь России в Украине. Вероятно, именно по таким причинам российские чиновники упразднили многочисленные марши Бессмертного полка за последние недели.

Директор национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила, что российские войска, вероятно, не смогут провести «значительное наступление» в 2023 году из-за недостатка боеприпасов и живой силы — независимо от результатов украинского контрнаступления. 4 мая на слушаниях в Сенате США Хэйнс объяснила, что России будет все труднее поддерживать даже скромные наступательные операции, если Кремль не объявит всеобщую мобилизацию или не получит дополнительных поставок боеприпасов извне - например, из Ирана или других стран. Хэйнс также заявила, что Путин, вероятно, сократил свои краткосрочные цели в Украине в попытке консолидировать контроль над оккупированными территориями, однако вряд ли будет рассматривать вариант переговоров с Украиной. Заявления Эврил Хэйнс подтверждают и расширяют более ранние оценки ISW о том, что российские войска не в состоянии проводить масштабные одновременные наступательные кампании по нескольким направлениям.

Россия и Индия приостановили попытки договориться о торговле в рупиях. 4 мая агентство Reuters сообщило, что Россия и Индия приостановили многомесячные переговоры, поскольку Москва не хочет накапливать более 40 млрд долларов в рупиях (вероятный объем до конца 2023 года). Сообщается, что Россия считает рупии неконвертируемыми. Неназванный индийский чиновник заявил, что Россия предпочитает вести расчеты за двустороннюю торговлю с Индией в китайских юанях или другой валюте, и что Россия все чаще торгует дирхамами Объединенных Арабских Эмиратов. Остановленные переговоры, вероятно, касаются оплаты Индией запчастей и двух систем российских систем ПВО С-400.

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