Жители Гродно красноречиво отреагировали на приезд российского певца Газманова 5 5.05.2023, 8:55

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Реакция в соцсетях говорит сама за себя.

Вчера была опубликована программа мероприятий ко Дню Победы в Гродно. План торжественных мероприятий распространили государственные и независимые медиа. Реакция горожан красноречива, пишет «Наша Нiва».

В этом году во время празднования 9 Мая в Гродно должны выступить народный артист России Олег Газманов и российская группа «Корни», пишет https://nashaniva.com/ru/315926

Газманов будет петь на Советской площади с 21:00 до 21:55. С 21:55 до 22 часов запланирована акция «Споем День Победы вместе». В афише это событие называется как «общенародная акция с участием Олега Газманова». В 22 часа горожан ждет праздничный салют.

Затем на сцене будет выступать группа «Корни».

В соцсетях программу уже оценили.

В телеграм-канале S13 насчитывается 16 616 подписчиков. Под постом с программой празднования 9 Мая самой популярной реакцией стал «дизлайк» — 135. Количество «лайков» всего 20.

У автомобильного портала «АвтоГродно» 18 900 подписчиков в телеграме. Самая популярная реакция под постом — «говняшка», так отреагировали на программу с участием Олега Газманова почти 150 пользователей. Лайком пост оценили 23 пользователя. Третье место по популярности набрала реакция в виде тошнящего смайла — 12.

В телеграм-канале Hrodna.life чуть более 1000 подписчиков, 49 из них отреагировали на новость тошнящим смайликом. Для сравнения: лайка всего два.

У государственного регионального телеканала «Гродно Плюс» 1375 подписчиков в телеграме.

Самой популярной реакцией под постом с афишей праздничных мероприятий стал плачущий смайлик. Таких реакций — 10. шесть пользователей отреагировали на сообщение огоньком, а два — хлопанием в ладоши.

Отметим, что плачущий грустный смайлик-это единственная доступная реакция с негативной коннотацией, которую предлагают на выбор в этом канале.

Никаких других реакций на пост, вроде дизлайка, тошнящего смайлика или «говняшки», в телеграм-канале «Гродно Плюс» выбрать нельзя.

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