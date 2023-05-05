В Украине арестован мэр Одессы 2 5.05.2023, 9:00

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Геннадий Труханов

Его подозревают в коррупции.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщает о взятии под стражу мэра Одессы Геннадия Труханова.

На официальном аккаунте САП в фейсбуке сказано, что арест Труханова связан с делом одесского краностроительного завода «Краян», пишет BBC.

САП заявила, что обвиняемый не внес назначенный судом залог в размере около 30,9 млн гривен (около 812 тыс. долларов), поэтому прокуратура попросила суд изменить Труханову меру пресечения и взять его под стражу. Этот залог был назначен еще в октябре 2021 года, и уже тогда мэр Одессы заявлял, что у него нет таких денег.

В четверг Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) решил арестовать Труханова на 60 дней и в качестве альтернативы назначил ему залог в размере 13,4 млн гривен (около 363 тыс. долларов).

Антикоррупционная прокуратура обвиняет Труханова в том, что он завладел бюджетными средствами в размере более 92 млн гривен (около 2,5 млн долларов по нынешнему курсу) при помощи схемы по покупке административного корпуса государственного краностроительного завода «Краян» по вдвое завышенной цене.

При этом украинские силовые органы считают Труханова одним из участников преступной группировки, которая нанесла государству ущерб на сумму 689 млн грн (около 18,6 млн долларов). В деле 16 подозреваемых, в том числе заместитель мэра, бывший глава одного из коммунальных предприятий, бывший прокурор Одесской области, собственники и менеджеры девелоперских компаний.

Труханов свою вину отрицает. «Ни контактов, ни участия, ни списков - ничего нет. О чем мы говорим?» - заявлял он во время предыдущего заседания суда.

Геннадий Труханов был избран мэром Одессы в мае 2014 года, до этого он был депутатом Верховной Рады от пророссийской Партии регионов.

Украинские СМИ писали, что у Труханова есть гражданство России, однако сам он эти сообщения отрицает. «Я никогда не был гражданином Российской Федерации, и у меня никогда не было никаких паспортов, - говорил Труханов в сентябре 2022 года журналисту Дмитрию Гордону. - Я работаю на свою страну всегда, всю свою жизнь. Я горжусь тем, что я украинец. Сегодня эта гордость выросла в разы».

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