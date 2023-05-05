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Белорусский хоккеист оформил дубль в четвертьфинале АХЛ

  • 5.05.2023, 9:03
Белорусский хоккеист оформил дубль в четвертьфинале АХЛ

Его команда вышла в полуфинал.

Дубль белорусского форварда Алексея Протаса помог «Херши» обыграть «Шарлотт» и выйти в четвертьфинал плей-офф АХЛ. Белоруса признали первой звездой встречи. У нашего соотечественника уже пять баллов в накаут-раунде, пишет «Прессбол».

Состоялся четвертый матч серии 1/8 финала плей-офф АХЛ, в котором «Херши» переиграл «Шарлотт» со счетом 6:2. «Херши» выиграл серию (3-1) и вышел в четвертьфинал Кубка Колдера.

В составе победителей двумя голами отметился белорусский нападающий Алексей Протас. Причем шайбы белоруса оказались определяющими в матче. На третий период команды вышли при счете 2:2, благодаря шайбе Протаса в большинстве на 49-й минуте «медведи» вперед. Этот гол стал победным для «Херши».

А менее чем через две минуты белорус оформил дубль броском с острого угла. Две последние шайбы игры «Херши» забросили уже в пустые ворота, отмечает официальный сайт ФХБ.

Протас пять раз бросил по воротам в этой встрече и закончил ее с показателем полезности «+2». Белоруса признали первой звездой поединка. В плей-офф АХЛ у Протаса 5 (3+2) очков в четырех матчах.

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