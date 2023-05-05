Куда испарился российский рубль? Telegram-канал «СерпомПо»

5.05.2023, 9:08

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Эта новость должна войти в анналы величия «путиномики».

Как сообщает Reuters, Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях. Собеседник агентства сказал: «Мы не хотим больше настаивать на расчетах в рупиях, этот механизм просто не работает».

Никак не получается изгнать из торговли мерзкий доллар. Секрет прост. Российский экспорт в Индию с прошлого апреля по нынешний январь вырос в четыре раза.

Наша колониальная сырьевая держава поставляла Индии нефть, уголь, удобрения. А импорт в Россию из промышленно развитой Индии сократился за счет машин и оборудования. Вероятно, санкции сыграли свою роль. В торговле дисбаланс, и куда в России девать рупии?

Но вот вопрос. Что же это Путин не требует от индийских покупателей расплачиваться за российскую нефть рублями? Он же это требовал от европейских покупателей газа? Отчего здесь рубль унижен неприкаянной рупией? Почему оплата в рублях даже не обсуждается? «Это какой-то позор».

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