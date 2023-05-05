Житель Логойского района сжег автомобиль начальника местной ГАИ 2 5.05.2023, 9:18

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иллюстративное фото

Его осудили на семь лет колонии.

Суд Логойского района 3 мая вынес приговор местному жителю, который сжег автомобиль начальника ГАИ. Его признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном общеопасным способом, повлекшем причинение ущерба в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В приговоре указано, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Плещеницах, используя бензин и дизельное топливо, мужчина умышленно поджег автомобиль Opel Vectra «из мести за выполнение служебных обязанностей начальником отделения ГАИ милиции общественной безопасности ОВД Логойского райисполкома, связанных с привлечением обвиняемого к административной ответственности».

Материальный ущерб оценили в 17 885,88 рубля, то есть в крупном размере.

Местного жителя признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном общеопасным способом, повлекшем причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 218 УК Беларуси), и приговорили его к 7 годам исправительной колонии усиленного режима.

Суд также постановил взыскать с него компенсацию в возмещение материального ущерба (15 551,88 рубля), а также возмещение морального вреда (5000 рублей).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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