«Оторвало полруки, три месяца полежал в больнице, и назад вернули»3
- 5.05.2023, 9:26
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Российских оккупантов отправляют на фронт с тяжелыми ранениями.
Ролик 4 мая был обнародован на официальном канале ГУР МО Украины в YouTube. Россиянка сообщила супругу об их общем знакомом, который в боях под Сватово получил серьезную контузию.
«Та Люды моей Серега… тогда в больнице с осколками, с ранением в Сватово… Хорошо, что в каске… Осколок в каску попал… Короче, Серегу контузило… И Люда говорит, на правой ноге… три пальца он не чувствует, плохо работают», - рассказала женщина.
Она уверена, что его снова вернут на службу, как и их другого знакомого, который снова отправлен воевать, несмотря на ампутацию.
«Правую полруки оторвало. Три месяца пролежал в больнице. Должны комиссовать, да? Хрен там, назад! Нормально? (...) Его не комиссовали! Сказали, назад в часть», - возмущалась россиянка.