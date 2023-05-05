Белорусы не могут отправить письма в две страны 3 5.05.2023, 9:41

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иллюстративное фото: tut.by

Есть ограничения и по США.

Из Беларуси сейчас нельзя отправить письма в Финляндию и в Украину, оттуда они тоже не придут, сообщила гендиректор «Белпочты» Светлана Юркевич, пишет zerkalo.io.

Также ограничения есть и по США. Туда корреспонденция уходит. «США частично… Мы туда отправляем, а к нам они не принимают», — добавила Юркевич.

По ее словам, ранее санкции ряда стран создали проблемы для логистики, но теперь «маршруты перестроены». Из-за этого некоторые отправления могут идти дольше. В том числе так происходит из-за замены авиаперевозок на автоперевозки.

Летом 2022 года возникли проблемы после того, как Ассоциация европейских почтовых операторов PostEurop приостановила членство как «Белпочты», так и «Почты России».

В то же время белорусский почтовый оператор сохранил членство в основной отраслевой структуре — Всемирном почтовом союзе.

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