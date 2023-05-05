Аэроразведка украинских пограничников показала, как работает в тылу оккупантов 5.05.2023, 9:47

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Иллюстративное фото

С помощью дронов они уничтожают технику и личный состав россиян.

Аэроразведка украинских пограничников успешно работает в тылу оккупационных войск. В частности, с помощью дронов они уничтожают технику и личный состав врага.

- Полеты на десятки километров в тыл, обнаружение врага, передача координат артиллерии и уничтожение. Такие ответственные задачи ставит перед собой наша аэроразведка, - рассказывают бойцы.

По информации ГПСУ, есть в арсенале пограничников и тяжелые дроны.

- Они несут несколько килограммовые боеприпасы, которые беспощадно делают оккупантам больно! - отмечают пограничники.

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