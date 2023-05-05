Ученые выяснили, какие растения колонизировали сушу 444 миллиона лет назад 5.05.2023, 9:50

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Растения колонизировали сушу примерно на 14 миллионов лет раньше, чем считалось до этого.

Сосудистые растения заселили землю в раннем силурийском периоде 444 млн лет назад. Об этом сообщает lenta.ua со ссылкой на Институт геологии и геофизики Китайской академии наук.

Сосудистые — это обширная клада растений, к которой относятся почти все современные виды высших растений, включая цветковые и папоротниковые. Однако к этой же кладе относились и первые наземные растения Земли. Крайне важно выяснить, когда на суше появились первые заросли наземных растений, однако точное время колонизации суши ими остается спорным из-за редкости подходящих палеонтологических остатков. Из-за этого нет данных о том, как выглядели эти первые леса, известно лишь, что у первых сосудистых не было полноценных корней и листьев, и внешне они скорее напоминали гигантский камыш.

Фэнь Синьбинь и его коллеги решили датировать эпоху первого заселения суши этими растениями. Для этого они измерили соотношение изотопов ртути-199 и ртути-200 в «окаменелых лесах», найденных в Южном Китае. Листья растений, отпечатавшиеся в камне, извлекали эти изотопы из атмосферы, благодаря чему осадочные породы, сформировавшиеся в их присутствии, содержат значительно меньше ртути-199 и ртути-200, чем аналогичные минералы, возникшие в других регионах Земли, лишенных растительного покрова.

Палеонтологи измерили доли ртути-199 и ртути-200 в породах, сформировавшихся в различные эпохи палеозойской эры, начиная с кембрийского периода 520 млн лет назад и заканчивая пермским периодом 250 млн лет назад. Выяснилось, что низкие доли ртути-199 и ртути-200 были характерны не только для отложений середины девонской эры, но и для пород, сформировавшихся 444 млн лет назад, в начале силура.

Это говорит о том, что как минимум в Южном Китае растения колонизировали сушу примерно на 14 млн лет раньше, чем считалось до этого.

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