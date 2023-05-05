Золотые запасы Лукашенко сократились еще на $130,4 миллионов 8 5.05.2023, 10:00

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Экономика режима трещит по швам.

Золотовалютные резервы на 1 мая составили 7 млрд 968,2 млн долларов (в эквиваленте), сообщает Нацбанк. Сумма на 130,4 млн меньше, чем месяцем ранее.

Напомним, за январь ЗВР выросли на 213,3 млн рублей, за февраль — упали на 373,3 млн рублей, а за март — увеличились на 329,1 млн рублей.

За прошлый год этот показатель снизился на 495,5 млн долларов — на 1 января 2022-го ЗВР составляли 8 млрд 425 млн долларов.

В 2022 году объем ЗВР снижался с начала года до сентября, после чего стал увеличиваться. С августа прошлого года Нацбанк перестал публиковать данные о структуре международных резервных активов.

По планам правительства, к концу 2023 года ЗВР снизятся на 1,58 млрд долларов, то есть до 6 млрд долларов.

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