Британская разведка оценила ущерб от рельсовой войны для российской армии 5.05.2023, 10:21

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Давление на внутренние силы безопасности РФ усиливается.

Россия не сможет защитить свою протяженную железнодорожную сеть от диверсий. Подрывы поездов приводят к краткосрочным задержкам поставок для армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, недавний всплеск железнодорожных аварий в российских районах, граничащих с Украиной, был вызван подрывами, совершенным неизвестными субъектами.

По данным британской разведки, аварии привели к краткосрочным локальным сбоям в работе российских военных железнодорожных перевозок.

«Хотя ее бригады железнодорожных войск способны быстро восстанавливать пути, эти инциденты усилят давление на внутренние силы безопасности России, которые, скорее всего, не смогут полностью защитить обширные и уязвимые железнодорожные сети России от нападения», - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что атаки по нефтебазам в прифронтовых районах заставят российскую армию внести коррективы в операции по поставкам топлива.

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