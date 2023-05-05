Не уберегли святыню 2 Роман Шрайк

5.05.2023, 10:28

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Почему Путин не мог сам «бомбануть» Кремль.

Не верю по простым причинам:

1) В конспирологию в качестве основного варианта верить вообще не стоит.

Да, некоторые события могут оказываться «многоходовочками», но их число статистически невелико.

2) Для этих товарищей важна всякая сакральщина.

«Москва! Кремль!» (Произнесите с придыханием, не забудьте сделать выражение лица восторженного дебила, внезапно осознавшего смысл всей своей жизни.)

Дом в глубинке для провокации взорвать можно, а вот вражеское проникновение в Кремль воспринимается как позор. Не уберегли святыню.

Обратите внимание, что произошедшее пытались скрывать аж 12 часов. Опубликовали официоз, только когда видосики полезли по соцсетям и мессенджерам. Потому что стыдоба.

3) Как показывает практика, этим ублюдкам, чтобы сделать страшное, поводы вообще не нужны.

Сейчас, во времена выкрученной на максимум зомбо-машины, им в реальности можно вообще ничего не делать, достаточно просто рассказать что-то по телевизору. Ну и Сергей Лавров что-то промычит для стран, куда его еще пускают.

Таким образом можно оправдать что угодно даже постфактум, и все равно сработает. На уровне возмущенного жевания попкорна у телевизора, но сработает.

Роман Шрайк, Telegram

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