«От Бреста до Варшавы добрались за 5 часов» 1 5.05.2023, 10:32

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Сколько времени сейчас занимает пересечение границы на автобусе?

В начале апреля на границе с Польшей собирались огромные очереди из автобусов. Переход границы занимал по 15—18 часов. «Наша Нива» поинтересовалась, как ситуация с автобусами выглядит сейчас.

Май начали без очередей

Наиболее напряженным пунктом пропуска остается «Брест-Торесполь», который после закрытия «Бобровников» стал единственным пунктом на границе с Польшей, предназначенным для движения пассажирского транспорта.

Белорусы, которые во второй половине апреля пересекали белорусско-польскую границу на автобусе, говорят, что дорога от Бреста до Варшавы занимает около 8—9 часов. В худших случаях на это может уйти до 12—15 часов.

Те, кто ехал в последних числах апреля, уже добирались от Бреста до Варшавы всего за 5—6 часов.

Пользователи специальных чатов говорят, что если на сайте Госпогранкомитета указана очередь в пять автобусов, то переход границы обычно занимает около пяти часов.

Один час вместо пяти

При этом, как отмечают путешественники, в первых числах мая ситуация улучшилась. Например, в ночь с 3 на 4 мая на границе с Польшей не было очередей из автобусов, поэтому на прохождение потребовалось чуть больше часа. Благодаря этому автобус двигался согласно расписанию, что для настоящего времени скорее исключение, чем норма.

О быстром пересечении границы говорили и другие белорусы, которые ехали через «Брест — Тересполь» в начале недели. Люди говорят, что пересекли обе границы менее, чем за 2 часа. Есть те, кто 2 мая пересекал границу на автобусе за 1 час 20 минут, хотя в предыдущие поездки на это уходило от 4 до 6 часов. Белорусы, которым удалось пройти границу менее чем за 2 часа, отмечают, что это был их личный рекорд за последние месяцы.

Очереди возвращаются?

Начиная с 4 мая снова начали собираться очереди. Так, по состоянию на 16 часов четверга на границе с Польшей было более 10 автобусов. Вероятно, переход границы за 1—2 часа останется только в воспоминаниях тех, кто пересекал ее во время длинных выходных в Польше. На других пунктах пропуска очередей из автобусов нет.

Что касается другого вида транспорта, то самые большие очереди на выезд сейчас состоят из легковых авто. Всего в ожидании выезда из Беларуси во второй половине четверга стояло более 600 легковушек, 280 из них в Бресте.

С грузовым транспортом ситуация выглядит менее напряженной. Всего на выезд из Беларуси вчера после обеда собралось около 300 грузовиков. Наиболее загруженным остается пункт пропуска «Каменный лог» на границе с Литвой, там ожидало более 150 фур.

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