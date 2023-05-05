Медики назвали самый полезный продукт для здоровья печени 5.05.2023, 10:40

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Работа печени влияет на функции всех без исключения внутренних органов.

Поддержать здоровье печени могут простые и полезные растительные продукты — яблоки, грейпфрут, авокадо, морская капуста, оливковое масло, сухофрукты и так далее. Но самым полезным продуктом для печени врачи считают орехи, пишет cursorinfo.co.il.

Зачастую орехи считаются достаточно тяжелой пищей для печени, но греческие – исключение. Они содержат большое количество аргинина, которое помогает быстро снизить уровень токсинов. В борьбе с отравлением часто используют медпрепарат, содержащий аргинин, а грецких орехах он в чистом виде. Кроме того, орехи — кладезь жирных аминокислот, которые крайне важны печени. Они поддерживают нормальное функционирование органа и помогают ему самоочищаться.

Врачи также напомнили несколько простых правил, которые помогут сохранить здоровье печени — не забывай завтракать, не перекусывайте вредными продуктами и фаст-фудом, отучите себя есть по ночам, больше двигайтесь и делайте зарядку, употребляйте достаточное количество воды.

Основой рациона должна быть растительная пища с обилием овощей, фруктов, ягод, зелени и орехов.

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