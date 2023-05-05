Все идет по плану 3 Telegram-канал CYNIC

5.05.2023, 10:41

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Главное об этом не забывать.

Вообще «казус с беспилотником», кем бы он ни был запущен, вскрыл «совершенно секретную» информацию стратегического характера.

В рамках пропагандистского эфира «вскользь» проскочила информация о том, что московская система ПВО (и ПРО) не заточена под беспилотники и небольшие летательные аппараты. Система якобы выстраивалась таким образом, чтобы беспилотники не могли пересечь все расстояние от территориальной границы до Москвы, при этом вариант беспилотников, которые могут взлететь с территорий, близких к столице, не рассматривался.

Таким образом, рой беспилотников, который взлетает с территории, например, Подмосковья, фактически гарантировано долетает до «сердца режима».

Проверять случайно или намеренно вброшенную вскользь информацию стратегического характера пока не имеет смысла, но общая тенденция войны может привести к тому, что такая конструкция московского «купола» аукнется фашистскому режиму.

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