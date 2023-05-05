«Машинально кладу доллары на эти 20 тысяч рублей и возвращаю мужчине» 3 5.05.2023, 10:54

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Кассир выдала лишние деньги клиенту и теперь ищет его.

Кассир одного из банков выдала клиенту лишние 20 тысяч рублей. К концу мая она должна возместить банку ущерб. Происшествие случилось в одном из обменников на улице Притыцкого в Минске. О своей истории девушка рассказала в инстаграме, пишет «Наша Нива».

«Я оказалась в трудной жизненной ситуации и прошу о помощи! Я работаю в банке в должности кассира. Во время валютно-обменной операции 21 апреля случайно были переданы лишние деньги в размере 20 000 белорусских рублей. Сейчас я пытаюсь найти человека, который эту сумму взял, в противном случае мне придется компенсировать ее самой. Возможно, вы его видели», — написала она.

Далее она рассказала, что произошло.

«Где-то в 10.50 клиент передал мне 40 тысяч рублей, хотел купить доллары на 37 тысяч. Я ему вернула три тысячи, на остальные деньги продала доллары. Выдала все правильно, с чеком. Он их забрал. У меня на столе оставались те 40 тысяч, которые мужчина мне изначально дал. Я начала их прятать в сейф, половину успела, 20 тысяч еще оставались на столе. Как только я хотела взять их в руки, он попросил меня пересчитать доллары на счетной машинке, чтобы ему не считать вручную. Говорю: хорошо. Беру их, перессчитываю — все правильно. Потом я машинально кладу доллары на эти 20 тысяч рублей, которые лежали на столе, и возвращаю мужчине.

Мне кажется, этот человек понял, что что-то не так. Он повертел деньги в руках, посмотрел на них, но у меня ничего не спросил. Положил все в рюкзак и ушел.

Когда я перед обедом считала кассу, как раз и поняла, что не хватает такой суммы. На камере видеонаблюдения видно, что эти деньги я отдала этому мужчине вместе с долларами.

Я надеялась, что человек все-таки заметит и вернется. Мы ждали до конца дня, потом были большие выходные, в сумме уже прошло больше недели — так никто и не пришел.

Я написала заявление в милицию. Поиски этого человека идут, пока удалось узнать только то, что он ушел из нашего отделения на улице Притыцкого куда-то во дворы. 37 тысяч рублей — как раз такая сумма, при которой паспорт для покупки валюты не требуется, поэтому его данных нет.

Я работаю около трех лет, и никогда таких случаев раньше не было. Если бы была какая-нибудь тысяча рублей, я бы не обращалась за помощью, но сумма большая. Это около 7 тысяч долларов. Срок погашения суммы на работе — до конца мая. Если придется самой закладывать — даже не знаю, что делать, это очень много для меня», — рассказала она.

На вид человеку 30-35 лет, рост высокий, телосложение худощавое, волосы черные короткие.

Был одет в коричневую куртку, синие джинсы, желтую футболку, спортивную обувь с белыми полосками, очки, при себе имел серый рюкзак с черным.

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