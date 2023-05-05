Над Киевом сбили потерявший управление «Байрактар» 1 5.05.2023, 11:01

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Возможно, он был технически неисправен.

В четверг вечером над Киевом защитники сбили украинский беспилотник турецкого производства «Байрактар», поскольку он был неуправляемым и мог причинить вред.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ

«4 мая около 20 часов в Киевской области во время планового полета потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена!

Жаль, но это техника, и такое случается», — заявила пресс-служба.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предположили, что речь идет о технической неисправности беспилотника.

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