Над Киевом сбили потерявший управление «Байрактар»1
- 5.05.2023, 11:01
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Возможно, он был технически неисправен.
В четверг вечером над Киевом защитники сбили украинский беспилотник турецкого производства «Байрактар», поскольку он был неуправляемым и мог причинить вред.
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ
«4 мая около 20 часов в Киевской области во время планового полета потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена!
Жаль, но это техника, и такое случается», — заявила пресс-служба.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предположили, что речь идет о технической неисправности беспилотника.