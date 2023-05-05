В Беларуси второй банк ввел комиссию за валютные счета для физлиц 5.05.2023, 11:17

Почему так происходит.

С июня сначала Приорбанк, а затем и БНБ-Банк вводят ежемесячную плату за обслуживание счетов физлиц с остатками от 50 тыс. долларов или евро. У Приорбанка речь идет о списании 750 рублей в месяц, у БНБ-Банка — 500 рублей. Office Life спросил у банковских экспертов, почему так происходит.

Специалисты объяснили, что Нацбанк Беларуси проводит долгосрочную политику дедолларизации, точнее, этот процесс касается обеих самых популярных у рядовых белорусов валют: как долларов США, так и евро.

Эксперты отмечают, что ставки на рублевые кредиты для юридических лиц снижаются и становятся вполне сопоставимы с валютными. При таких ставках привлекательность рублевых кредитов очевидно выше из-за отсутствия потенциальных курсовых рисков.

В то же время физические лица в принципе белорусскими банками не кредитуются в валюте — только в белорусских рублях.

Совокупность описанных выше факторов приводит к формированию у банков излишков иностранной валюты, которые банкам невыгоды: они несут затраты на привлеченную, но не выданную в виде кредитов валюту. А потому финансовые структуры стараются стимулировать клиентов менять валюту на рубли или выводить доллары или евро со своих счетов в принципе.

В последнее время становится все более очевидным тренд на развитие финансовых отношений с азиатскими странами, что увеличивает потребность белорусских банков в азиатских валютах, в частности китайских юанях, чья перспективность заметно растет.

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