Украинская армия проводит локальные контратаки 5.05.2023, 11:22

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Свежие карты боев.

Украинские Вооруженные силы, вероятно, уже проводят локализованные наступательные действия сразу на нескольких направлениях.

Об этом информирует Институт войны (ISW).

Луганская и Харьковская области

Как заявляло Министерство обороны страны-агрессора, ее войска отбили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп к северо-востоку, востоку и юго-востоку от Купянска. Кроме того, российские «военкоры» утверждали, что два дня, 3 и 4 мая, вдоль линии столкновения велись взаимные артиллерийские обстрелы.

Также россияне утверждают, что танк Т-90М 2-го т.н. армейского корпуса «ЛНР» наступает на Северск из Белогоровки. В Генштабе Украины сообщалось, что 4 мая российские войска вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

Донецкая область

Российские войска не добились никаких успехов в Бахмуте и их окрестностях. По информации Генштаба ВСУ, оккупанты вели неудачные наступательные действия вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Маркового (14 км северо-западнее Бахмута) и Нью-Йорка (30 км юго-западнее Бахмута).

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тем временем заявил, что его наемники продвинулись в Бахмуте на 230 метров и что украинские войска контролируют 2,64 квадратных километра города.

ВСУ, не исключено, провели ограниченную контратаку юго-западнее Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, что Силы обороны контратаковали к северо-западу от Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута) и достигли незначительного продвижения в этом районе. Ограниченный характер возможного продвижения украинцев свидетельствует, что контратака была локализованной тактической операцией, - не исключают в ISW.

Геолокационные кадры от 4 мая показывают, что российские войска добились незначительных успехов к западу от Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки). Украинский же Генштаб сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки), Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки) и Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки). Российские «военкоры» сообщают, что украинские силы осуществили контратаку вблизи Старомихайловки (19 км юго-западнее Авдеевки), и, возможно, это часть вероятной длительной схемы ограниченных и локализованных украинских контратак вдоль этого участка линии фронта.

Российские источники утверждают, что украинские силы активнее зондируют российские позиции в западной части Донецкой области и призывают не делать досрочных выводов, что такая деятельность является началом украинских контрнаступательных операций.

Юг

Россияне утверждают, что отразили попытки украинской разведки в Запорожской области. На кадрах, опубликованных 3 мая, якобы подразделения 291-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и 291-й артиллерийской бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отражают действия украинских разведчиков под Ореховым.

Россияне в это время продолжают создавать опасность для Запорожской атомной электростанции перед украинским контрнаступлением. Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС сообщила об увеличении военной техники, вооружения и взрывчатки на территории 4-го энергоблока.

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