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Орлята учатся летать

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 5.05.2023, 11:27
  • 1,810
Орлята учатся летать

Такого в Пекине не увидишь.

Один из самых чудных депутатов Госдумы РФ, зампред комитета по обороне, Алексей Журавлёв, впечатлённый атакой беспилотников на Кремль, предложил создать эскадрилью «орлов-перехватчиков» для борьбы с дронами.

Идея, согласитесь, красивая. Представляете, как огромные орлы (вроде Карфакса из сказок Волкова) с клекотом кружат вокруг кремлёвских башен, вьют там гнёзда.

И сам великий геополитик выходит в минуты отдыха на красные стены, кормит птиц огромными кусками мяса. Бросает в вышину и орлы, кувыркаясь, ловко хватают их когтями. Внизу, раскрыв рот, стоят толпы китайских туристов и дивятся. Такого в Пекине, у Си не увидишь.

В общем, надо закупать орлов. Главное, чтобы не украли выделенные деньги. А то бюджет усохнет, и купят вместо благородных птиц ворон. Птица, конечно, умная, но дрон вряд ли остановит. Разве что проводит его, летящего на Кремль, насмешливым взглядом. Так, мол, вам, жуликам, и надо.

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