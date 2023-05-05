Российский пропагандист: Куда мы попали 2 5.05.2023, 11:34

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Игорь Димитриев

Как за 15 месяцев поменялись взгляды Z-патриота.

В начале войны российский пропагандист Игорь Димитриев призывал «украинских офицеров сдаваться». Тогда уроженец Одессы вместе с армией РФ находился в Киевской области.

Теперь же у пропагандиста совсем другие настроения

«Депутат Госдумы Журавлев публично призывает создать эскадрилью из боевых орлов, чтобы защитить Москву от украинских беспилотников. Ближайшее лицо к диктатору РФ секретарь Совбеза Патрушев дает интервью, в котором на полном серьезе озвучивает дикую конспирологическую версию, что власти США якобы намерены переселиться в Сибирь после извержения вулкана в Йеллоустоуне.

Еще один депутат Госдумы Рогозин призывает выкрасть в Израиле и выпороть на Красной площади артиста Галкина, публично выступившего против войны. И все это на фоне постоянных угроз чиновников и пропаганды ударить по Украине ядерным оружием. Куда мы попали», — заявил Дмитриев.

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