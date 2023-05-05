«Я тогда потерял много денег, нужна была полная перезагрузка» 5.05.2023, 11:41

Как минчанин переехал в деревню и построил свой бизнес.

Евгений Апанасевич родился и вырос в Минске, однако городским жителем себя не считает. С самого детства он каждое лето проводил в деревне у бабушки с дедушкой и в сельской местности чувствовал себя по-настоящему счастливым. Повзрослев, решил перебраться сюда на постоянное место жительства. Под Будславом он открыл агроусадьбу, которая вот уже три года принимает гостей. Журналисты onliner.by съездили и посмотрели, как там обстоят дела сейчас.

Все дороги ведут в Полесье

Агроусадьба находится в 130 километрах от Минска — в деревне Полесье Мядельского района. Рядом агрогородок Будслав, где расположен известный бернардинский костел. Такая локация для «фольварка» выбрана не случайно: в Олешках, которые находятся в трех километрах отсюда, до сих пор стоит дом бабушки и дедушки Евгения, где он проводил так много времени в детстве. Да и в соседних деревнях и поселках живут его родственники, поэтому местность эта родная и хорошо знакомая.

— Все детство у меня было связано с деревней. Мне кажется, я провел здесь половину жизни: по три летних месяца каждый год плюс все школьные каникулы и выходные. Так что «бацькаўшчына» моя не в Минске и не в Шабанах, она здесь, — признается мужчина.

Евгению было всего пятнадцать, когда он впервые побывал в Полесье. Тогда они с друзьями катались на мотоциклах по местности и случайно забрели в соседнюю деревню. В следующий раз он приехал сюда только в 2016 году, когда искал подходящее место для открытия агроусадьбы.

— В то время у меня были серьезные проблемы с бизнесом, я потерял много денег. Нужна была полная перезагрузка, поэтому мы с семьей переехали к моим родителям, которые на тот момент уже несколько лет жили в деревне. На свежем воздухе в кругу родных и близких я сумел справиться с этой ситуацией. Тогда и решил открыть агроусадьбу. Эта идея пришла ко мне давно, но именно в тот момент я понял, что пора действовать. Место, которое могло бы для этого подойти, искал долго, несмотря на то, что хорошо знаю этот район. Про участок в Полесье рассказала мама. Оказалось, что именно здесь когда-то находилась шляхетская усадьба. К слову, предыдущие владельцы продали дом не сразу, приняли решение лишь спустя полгода.

Участок находился в, мягко говоря, запущенном состоянии. На территории стояли лишь небольшой деревянный дом и полуразрушенный сарай. Однако Евгений был абсолютно уверен в том, что сможет привести все в порядок

— Многие говорили, что у меня ничего не получится. Но я не обращал на это внимания, просто знал, что все будет хорошо. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Изначально взялись за восстановление старого дома и строительство нового — для меня и моей семьи. Никакие спецбригады я не заказывал, все делали своими силами. Фундамент мне помог залить отец, а для выполнения некоторых видов работ нанимали местных жителей. Сейчас, когда я уже лучше разбираюсь в стройке, понимаю, что все можно было сделать по-другому, но тогда я принял такое решение и ни о чем не жалею. В свое жилье мы переехали уже в 2018 году, а первый дом для гостей открыли летом 2020-го. Получается, с момента покупки до открытия прошло четыре года, все остальное достраивается по сей день.

Сегодня в агроусадьбе «Фальварак Раскоша» открыты два гостевых дома, корчма и баня с жилыми верхними этажами, два бара с оригинальными названиями «Свинарник» и «Курятник» — в этих постройках когда-то держали свиней и кур, а сейчас, после реставрации, там угощают крепкими напитками и травяными сборами. Есть детская площадка и большая беседка.

— Два года назад в одном из домов случился пожар. К счастью, никто не пострадал, однако постройку восстанавливаем до сих пор. Надеемся, что уже скоро сможем принимать там гостей.

Байдарки, болота и лепка из глины

Если захочется более активного отдыха, можно сплавиться на байдарках, походить по болотам или покататься на питбайках. Евгений устраивает мастер-классы по сыроварению, лепке из глины, деревообработке и вспахиванию поля, а еще исторические экскурсии.

— Долгое время работаю в туризме, поэтому провожу экскурсии сам. Конечно, основная точка нашего маршрута — агрогородок Будслав с его известным костелом и 500-летней историей, однако и вся остальная местность тоже очень колоритная. Радует, что белорусы стали больше путешествовать по своей стране, интересоваться ее историей. Да и формат отдыха немного трансформировался. Раньше люди половину отпуска проводили на даче, половину — на море. А сейчас тема деревни снова стала актуальной: кто-то приезжает, чтобы почувствовать ностальгию, а кто-то вообще не знает, что такое деревня, и хочет познакомиться с ней.

Местные жители отнеслись к открытию агроусадьбы по-разному. Одни перешептывались за спиной, гадая, зачем вдруг минчанину понадобилось переезжать в деревню, другие же приняли нового соседа как родного и даже предложили свою помощь.

— Некоторые у меня подрабатывают: помогают ремонтировать дома, убирают территорию, сопровождают туристов во время сплавов на байдарках. Местные хозяйки проводят для гостей мастер-классы, предлагают выращенную продукцию на продажу. Мне кажется, в этом и есть суть агробизнеса: не увозить деньги из деревни, а наоборот.

Возможности есть — было бы желание

Помимо агроусадьбы Евгений занимается проведением праздников в Минске. На вопрос о том, отличается ли жизнь в городе и сельской местности, уверенно отвечает:

— Это две абсолютно разные жизни. Здесь больше спокойствия и умиротворения. Замечаешь вещи, на которые в городе не обратил бы внимания. Например, весна для меня начинается не тогда, когда становится тепло, а когда прилетают птицы. Если слышу журавлиный крик, понимаю, что сезон начался. Да и люди в деревне немного другие. Они никуда не спешат. Часто слышу, что в городе больше возможностей. Но, согласитесь, далеко не все минчане каждый день посещают театры и музеи, многие едва успевают зайти в гипермаркет после работы. А здесь есть люди, которые каждую неделю выезжают в город на спектакль или хоккейный матч. Поэтому думаю, что возможности везде одинаковые — было бы желание.

В планах у Евгения воссоздать белорусскую деревню конца XIX века, чтобы те, кто сюда приезжает, максимально погружались в ту самую атмосферу и узнавали, как люди в этой местности жили раньше. Его главная цель в том, чтобы деревня продолжала жить и развиваться.

— Я искренне люблю деревню и не хочу, чтобы она вдруг исчезла. Уверен, что этого не произойдет, если каждый задумается: а что я могу сделать для своего родного места? Пусть даже это будет маленькое дело. Я вот контейнеры для мусора поставил. А еще когда кошу траву на своем участке, всегда захватываю несколько метров и на территории соседа. Знаю, что он сделает то же самое. Если так будет поступать каждый, все у нас будет хорошо.

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