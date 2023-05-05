Reuters: Китайские авианосцы играют «театральную» роль 5.05.2023, 11:41

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Корабли не представляют большой угрозы.

Китайским авианосцам нужны годы для совершенствования и освоения возможностей, которые они демонстрируют во время учений. Авианосцы Китая играют, скорее, «театральную» роль, но пока не представляют большой угрозы, сообщает Reuters со ссылкой на военных атташе и аналитиков, знакомых с развертыванием военно-морских сил в регионе.

Отмечается, что «может пройти более десяти лет» до того, как Китай сможет создавать угрозу авианосцам вдали от своих берегов.

По мнению экспертов, китайские авианосцы являются «скорее, демонстрацией пропаганды», есть сомнения в их ценности в возможном конфликте КНР с США из-за Тайваня. Также есть сомнения в возможностях Китая защитить свои авианосцы во время миссий большой дальности в Тихом и Индийском океанах.

Хотя правительственные СМИ Китая освещали учения вокруг Тайваня как демонстрацию активного патрулирования моря и военный вызов США, китайские авианосцы «все еще находятся в режиме тренировок», отмечают источники.

Например, «остается далекой от рутины» посадка самолетов ночью и при плохой погоде. В ходе конфликта авианосцы Китая могут быть уязвимы к ракетам и подводным лодкам из-за неусовершенствованного скрининга враждебных целей, отмечают некоторые эксперты.

«В отличие от других частей их военной модернизации, в развертывании авианосцев есть что-то политически театральное. Операции авианосцев – это очень сложная игра, и Китай должен разобраться в этом сам. Ему еще предстоит долгий, длинный путь», – сказал Тревор Холлингсби, бывший аналитик британской военно-морской разведки.

Иногда пилотам авианосцев приходилось полагаться на наземные аэродромы для взлетов и посадок, а также для прикрытия и наблюдения, сообщили атташе на условиях анонимности.

Китайские авианосцы «Ляонин» (переоборудованное советское судно) и «Шаньдун» имеют трамплины для взлета, что ограничивает количество и радиус действия самолетов на борту. В частности, во время их подхода к базе США на Гуаме они оставались в радиусе действия прибрежных китайских аэродромов, сказал профессор по исследованиям безопасности Рира Момма.

Для китайских авианосцев все еще не развернули самолеты раннего предупреждения и полагаются на наземные самолеты, отмечают источники.

Согласно отчету Пентагона, новый китайский самолет KJ-600 все еще находится на стадии испытаний.

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