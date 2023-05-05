Минчанин продавал угнанные в России дорогостоящие кроссоверы 1 5.05.2023, 11:50

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Мужчина обманывал россиянам и белорусов.

Милиция задержала в Чаусах минчанина, который продавал в Беларуси дорогостоящие кроссоверы с перебитыми VIN, поддельными документами и регистрационными знаками. Мужчина пытался выехать в соседнюю страну, сообщили в пресс-службе МВД.

Установлено, что все автомобили фигурант пригонял из России. После манипуляций они становились «двойниками» транспортных средств с чистой историей. Видоизменять номера кузовов минчанину помогал 44-летний житель Барановичей, который дал признательные показания.

Несколько месяцев назад житель Воронежа нашел на одной из белорусских интернет-площадок объявление о продаже Hyundai Palisade по привлекательной цене — 50 тысяч долларов. Покупатель приехал за автомобилем в Гомель. А при попытке поставить на учет в ГИБДД родного города узнал, что VIN изменен.

Со схожим обманом столкнулся и белорус. Оказалось, что купленный им Hyundai Santa Fe угнан в России. В обоих случаях продавцом выступал 48-летний неработающий минчанин. В милиции полагают, что аналогичным способом он мог обмануть еще нескольких россиян.

Следователи возбудили уголовные дела за мошенничество и подделку идентификационных номеров.

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