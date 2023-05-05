Кремль создал для себя дополнительную угрозу 1 Ксения Кириллова

5.05.2023, 11:55

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Станет ли Россия «воплощенной антиутопией»?

Российская пропаганда продолжает добиваться «патриотической» мобилизации россиян, используя порой совершенно сюрреалистические методы. Так, известный своей поддержкой войны певец с псевдонимом «Шаман» выпустил клип с красноречивым названием «Мы». В клипе присутствуют идущие строем одетые в одинаковую черную форму дети, а сам исполнитель внешним видом напоминает члена Гитлерюгенда, пишет Jamestown Foundation.

Показательно, что даже сторонники войны упрекнули певца в скрытой пропаганде фашизма. Однако главный российский государственный телеканал проигнорировал критику и продемонстрировал клип в прямом эфире, заявив, что «основой будущего… станет слово-местоимение «мы», после чего «не будет никакого «я», не будет каждого по отдельности».

В этой фразе ведущие Первого канала практически дословно процитировали лозунги «дивного нового мира» из известных антиутопий, описывающих тоталитарное общество: романов советского писателя Евгения Замятина «Мы» и американской писательницы Айн Рейд «Гимн». В обоих книгах показан мир, в котором ни у кого нет личных имен, существует лишь коллективная самоидентификация «мы», и никто не вправе отклоняться от предписанных правил.

Очевидно, именно к такому типу единства россиян стремится Кремль. На протяжении всего прошлого года пропагандисты и чиновники всех уровней не скрывали, что их цель – сплочение общества вокруг войны. Сегодня отдельные «эксперты» рапортуют о том, что общество «уже сплотилось», и важно укрепить и не разрушить этот эффект.

На первый взгляд может показаться, что пропаганда достигает своей цели. Согласно последнему опросу независимого социологического агентства «Левада-центр» за конец апреля, 83% россиян одобряют деятельность Владимира Путина. 69% заявили об одобрении деятельности российского правительства, и 59% – Государственной думы РФ. Однако считать, что данные цифры являются показателем «сплочения» общества, нельзя по двум причинам.

Во-первых, помимо страха репрессий, показное единодушие ответов может объясняться конформизмом, который директор Левада-центра Лев Гудков в свое время назвал «основой путинского режима». Социолог Григорий Юдин также полагает, что агрессивное отторжение правды и оправдание войны становится способом «каким-то образом сохранить свой хрупкий внутренний мир».

Еще 7 лет назад я отмечала, что реакцией российского большинства на любое ухудшение их жизни является повышенная потребность в адаптации к новым условиям. Сегодня основными стратегиями такой адаптации можно назвать иллюзию единства, рационализацию для себя «неизбежности» войны и делегирование власти право единолично определять политику страны. Соответственно, пассивная часть общества будет готова точно также адаптироваться к любой другой государственной политике в случае ее изменения.

Во-вторых, мы уже отмечали высокий потенциал конфликтов в российском обществе, одним из показателей которого является рост доносительства. В последние недели журналисты и правозащитники заговорили о настоящей эпидемии доносов. Только за первые полгода войны россияне написали около 145 тысяч жалоб в главный цензурный орган Роскомнадзор. 63,5 тысячи из них касались «противоправной информации», в том числе «фейков» о российской армии.

Люди пишут доносы на своих соседей, коллег по работе, учеников, учителей и даже старых друзей. Существуют и «серийные доносчики» вроде Ксении Кротовой, регулярно мониторящей Интернет и пишущей доносы на экспертов, дающих комментарии СМИ-«иноагентам». Кротова с гордостью сообщила, что написала уже 922 доноса, и не намерена останавливаться. По ее словам, ее интерес «сугубо материальный», потому что она не хотела бы в случае проигрыша России платить репарации Украине из своих налогов.

Количество доносов в России стало так велико, что на эту тему вынужден был высказаться пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвавший доносительство «отвратительной практикой».

Вопрос о том, почему люди пишут доносы, появился также на сайте российского экспертного портала общественно-политических дебатов, при этом мнение прокомментировавших его экспертов разделилось примерно поровну. Двое комментаторов заявило, что неанонимные сообщения необходимы, полезны для восстановления справедливости, и их вообще нельзя называть доносами. Двое других, напротив, считают, что люди в основном доносят из зависти, агрессии и мести, и это в любом случае отвратительно.

Однако, если даже отложить в сторону корыстные и личные мотивы, можно заключить, что рост доносительства – это тоже своеобразная форма адаптации россиян к новой реальности. Как видно из случая Кротовой, таким образом авторы жалоб надеются обезопасить себя и страну от будущей расплаты за военные преступления. К тому же у людей, пишущих доносы, возникает ощущение, что они могут на что-то повлиять или как минимум выстроить отношения с властью, что также дает иллюзию защищенности.

При этом даже прокремлевские комментаторы признают: доносительство не сплачивает, а разделяет общество. «Все больше людей в такое время начинают самоцензурироваться, не доверять даже некогда близким людям, атомизироваться. Атомизированные, запуганные люди не опасны для Системы», – поясняет российский публицист Павел Пряников.

Таким образом, очевидно, что российским властям не удалось выстроить мир идеальной антиутопии, в котором все общество в едином порыве счастливо верит в общую идеологию. Однако у них вполне получилось создать типичную диктатуру, состоящую из пассивных, запуганных и не доверяющих друг другу людей.

Пока что единственной силой, бросающей вызов общей атмосфере запуганности, является, как ни странно, активное провоенное меньшинство, в первую очередь военные и военкоры. К примеру, авторы близкого к Министерству обороны РФ сайта «Военное обозрение», даже доказывая «опасность дискредитации армии» и «вражеской пропаганды», отмечают, что нынешнее законодательство делает невозможной «здоровую критику» армейских проблем.

Ранее авторы этого же сайта критиковали новый закон об электронных повестках, утверждая, что в нем содержится презумпция вины человека, который по объективным основаниям не получил повестку. Очевидно, что люди, рисковавшие жизнью ради путинского режима, начинают активнее бороться за свои права, и, опираясь на этих людей для удержания власти, Кремль тем самым создает для себя дополнительную угрозу.

Ксения Кириллова, «Крым.Реалии»

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