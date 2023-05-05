«Жена от такой новости даже слезу пустила» 3 5.05.2023, 12:16

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Пока гродненец ожидал новый Geely авто заметно подорожало.

О том, что мало внести предоплату за новенький Geely в Беларуси (машину нужно и подождать), мы слышим часто. И всё же ажиотажный спрос вполне объясним: новых европейских моделей в салонах дилеров практически нет. Тогда как Geely ещё можно заказать, да и льготный процент вынуждает иначе взглянуть на китайский автомобиль...

Алексею из Гродно пришлось ждать свой Geely Emgrand более трёх месяцев. Хотя в минском автосалоне обещали сроки значительно короче. За оперативным решением своего вопроса гродненец обращался и на сам завод, и в редакцию av.by. И вот накануне публикации материала стало известно, что мужчина таки дождался своего новенького седана.

В январе этого года Алексей продал свой старый автомобиль. Peugeot 406 1999 г. в. долгое время служил верой и правдой гродненцу. Но пересесть на новенькое авто мужчине всё же очень хотелось.

— Не так давно мой отец купил Renault Duster в салоне, и я уже не понаслышке знал, что такое новый автомобиль. Он не ломается, не подводит, есть гарантия… Поэтому рассматривали мы с супругой только новые машины из салона, — вспоминает Алексей.

Выбор пал на Geely неслучайно: в сегменте до 17 тысяч долларов и Lada, и Renault найти было уже сложно.

— Конечно, подкупал ещё и льготный кредит под 3% в первые три года! Учитывая, что выплатить кредит мы собирались за этот срок, другие процентные ставки нас не пугали. Свой старый «Пежо» мы продали за 3 500 долларов и в тот же день обратились к менеджеру Geely. Делали это в Минске, так как в Гродно нам сразу сказали, что ждать придётся месяца два, а то и больше. В столице уверили: машина у нас будет максимум через месяц. Мы встали в очередь, внесли 2 000 белорусских рублей аванса и принялись ждать.

Ожидание затянулось не на месяц. И даже не на два! Долгие три месяца Алексей чуть ли не ежедневно названивал менеджеру и даже обращался на завод:

— Меня всё время кормили завтраками! Говорили, мол, войдите в положение, машин сейчас у нас нет. Но «они вот-вот появятся». Как-то в апреле мне позвонил менеджер и сказал, что в наличии оказался белый седан. Но мы-то заказывали тёмно-синий автомобиль!

О том, что резко выросла цена на Emgrand, Алексей узнал абсолютно случайно из новостей в интернете. Если в марте за базовую версию Flagship просили 45 200 BYN, то в начале апреля такой седан стоил уже стоил от 49 200 рублей:

— Мы заказали самую обычную комплектацию, авто на «механике». За время ожидания стоимость подскочила на 4 000 рублей. Предварительный договор не фиксирует данные условия на момент заключения, то есть ни я, ни другие ожидающие не застрахованы от увеличения стоимости. Нам сказали: если не устраивает цена — отказывайтесь! Но мы ведь столько ждём...

За время ожидания накопилось много вопросов к белорусским дилерам, говорит Алексей. В интернете то и дело появлялась информация об огромных листах ожидания по областям. В отдельных регионах в списках значилось несколько сотен желающих.

— При этом писали, что всё чаще мелькают сведения об автовозах, полных новых машин, выезжающих в сторону России. Как же так получается? Неужели родной внутренний рынок заводу совсем неинтересен?

Своеобразной «вишенкой на торте» в долгом и изнурительном ожидании стала новость о повышении кредитных ставок.

Напомним, 2 мая в Беларуси снизилась ставка рефинансирования — с 10,5 до 10%. Ожидалось, что новые Geely будет ещё выгоднее приобретать, но все банки неожиданно подняли ставки. В апреле Atlas Pro, Coolray, Tugella и Emgrand можно было взять под 2,88%. Теперь минимальная ставка подскочила до 7,95% (затем — 13% годовых (СР + 3)) либо 8% (затем — 13,5% (СР + 3,5)) на первые три года.

— По старой кредитной программе я должен был платить первые три года по 426 руб/мес. По новой — первый платёж составляет 516 рублей! Лично для меня 90 рублей разницы — это не мало! Жена от такой новости даже слезу пустила, — вспоминает Алексей. — Но деваться некуда: мы столько ждали этот автомобиль. Три месяца пользовались общественным транспортом и такси. Не могли к пожилым родителям в гости съездить…

Сразу после увеличения кредитных ставок Алексею позвонил менеджер и сообщил радостную весть: автомобиль в том самом цвете наконец-то есть в наличии и его можно забирать!

— Не знаю, совпадение это или так всё было запланировано, но машину мы будем покупать уже по новым условиям…

Максимальный платёж по кредиту — 515 рублей в месяц

Итак, чтобы узнать, каковы примерные ежемесячные платежи при покупке Geely Emgrand, мы обратились в один из минских дилерских центров. Автомобиль комплектации Standart с механической коробкой передач обойдётся нам в 49 200 BYN. Первые три года процентная ставка составит 7,88%, остальные семь лет — 13,5%.

Выходит, что, если мы сразу внесём минимальный первоначальный взнос — 14 790 белорусских рублей (30% от полной суммы — 49 200 BYN), максимальный ежемесячный платёж составит 515 рублей, минимальный — 292 BYN в конце выплат. Лизинг рассчитан на 10 лет. Общая сумма переплат — более 18 тысяч белорусских рублей.

СЗАО «БелДжи»: «80% продукции завода идёт на экспорт, 20% реализуется в стране»

Чем обусловлен рост цен и вызван дефицит некоторых моделей Geely на белорусском рынке? Эти и другие вопросы журналисты задали представителю СЗАО «БелДжи».

— Изменение цен на Emgrand связано с ростом курса валют, — коротко отреагировали на наш запрос на предприятии. Здесь также уточнили, что в Беларуси с января по апрель было продано 622 Geely Emgrand. Поставки в Россию осуществляются в соответствии с планом и заказом дистрибьютора.

— Поставки как в Россию, так и в Беларусь идут согласно утверждённому плану производства и реализации в штатном порядке. Как ранее сообщалось, 80% продукции завода отправляется на экспорт, 20% реализуется в стране, — подчеркнули на заводе. — Узким местом до сих пор остаётся поставка SКD-комплектов (Semi Knocked Down, «полуразобранный») для производства из-за перегруженности портов и высокой загрузки железной дороги.

— А поставки каких Geely планируются в ближайшем будущем?

— Поставки моделей — согласно плану производства. Точные цифры назвать не можем, так как это коммерческая тайна, — ответили на заводе.

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