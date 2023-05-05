Пугачева довела Соловьева до истерики 10 5.05.2023, 12:40

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Пропагандист сильно возмущен тем, что певица приехала в РФ.

Певица Алла Пугачева взбесила российского пропагандиста Владимира Соловьева. На днях она вернулась в РФ, по слухам, на похороны своего друга - модельера Валентина Юдашкина. Это довело Соловьева до истерики, пишет УНИАН.

В эфире своего шоу пропагандист заявил, что Пугачеву не должны были пускать в РФ. Его возмущает, что певицу не «наказали» за ее позицию.

«Я не понимаю, почему Пугачеву пустили назад. Это вообще что такое? Это что, все можно? То есть можно нести что угодно про страну... А потом их пускают назад? Ну давайте сейчас по телевизору ее еще покажите, дайте концерт провести, в ножки ей упадите, цветами встречайте. Это же осчастливила, кормилица вернулась!» - гневно заявил пропагандист.

По словам Соловьева, Кремль слишком много терпит. После этого он быстро переключился на свою любимую тему. Пропагандист призвал власти РФ использовать ядерное оружие.

«Извольте отвечать жестко и сделать все необходимое. Если вам для этой цели необходимо использовать тактическое ядерное оружие - используйте, стратегическое - используйте», - утверждает Соловьев.

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