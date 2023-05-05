Украинский офицер: Первая фаза контрнаступления ВСУ началась 1 5.05.2023, 12:28

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Алексей Гетьман

Ставка украинского командования оправдалась.

Второй день подряд в Краснодарском крае горит нефтеперерабатывающий завод в Ильинском. Каждый день становится известно о взрывах на юге РФ и в оккупированном Крыму.

Можно ли говорить о том, что направление контрнаступления Украиной выбрано, а сейчас мы видим подготовительные действия? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к майору запаса Вооруженных сил Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману.

— Я с вами согласен наполовину. Направление неизвестно, а вот подготовка к контрнаступательным действиям действительно так и проходит. Для начала нужно уничтожить склады, нефтебазы, железнодорожные станции. Все, что только находится в тылу и может помогать российским военным вести боевые действия.

Вот это прямо сейчас и происходит. Я бы даже сказал, что это не подготовка к контрнаступлению, а уже его первая фаза.

— Насколько оправдалась ставка ВСУ на атаки дронов?

— Оправдалась и будет оправдываться дальше. Знаете, нам свойственно верить и считать последней каждую войну, но я считаю, что следующие войны будут как раз с большим использованием дронов — беспилотных летательных, плавающих и ездящих аппаратов. Будет идти война техники больше, чем война людей.

Ведь если ракета Х-101 стоит более $10 миллионов, то один дрон, который может нести заряд, стоит менее $10 тысяч. БПЛА обходится в 1000 раз дешевле. К тому же, современная ПВО успешно сбивает ракеты, а вот с дронами сложнее.

К слову, есть уже разработки против дронов, так называемые SkyNet. Это новая разработка, которая сейчас проходит испытания. Современные производители оружия успешных стран, которые заботятся о своей безопасности, делают новые виды вооружения.

В общем, следующая война будет войной дронов. Естественно, будут и люди, но основное внимание будет уделяться как раз таким средствам поражения.

— Американский телеканал CNN сделал сюжет, где говорится, что российская армия подходит к контрнаступлению ВСУ с хаосом в своих рядах. Как вы оцениваете состояние россиян в преддверии контрнаступления?

— Оценить уровень хаоса достаточно сложно. В разных подразделениях разная воинская дисциплина. Многое зависит от командиров среднего звена. Самое главное, что в любых российских подразделениях (и хорошо подготовленных, и не очень) боятся ВСУ.

— Существует несколько версий касательно удара по Кремлю. Какой придерживаетесь вы?

— Скорее всего, это все-таки была российская атака. Разные причины приводятся: поднять боевой дух, сплотить население вокруг Путина, дать им право на более серьезные атаки на Украину и так далее.

Хочу отметить, что если внимательно посмотреть на то, что там происходило, то такое ощущение, что не случайное видео снимали, а художественный фильм. Очень удачные ракурсы, хорошее освещение.

Мы же видели украинскую хронику, когда кому-то удавалось заснять полет дронов или ракет. Это выглядело не как художественный фильм, а обрывочные кадры, на которых с трудом можно разобраться, что происходит. Потому что никто не держал наготове телефон, а в случае с Кремлем есть четкое ощущение, что это было заготовлено заранее.

Самое смешное — то, что за несколько секунд до взрыва над куполом Кремля почему-то по лестнице лезли два человека. Ночью именно в это время были какие-то ремонтные работы на крыше? Как раз в тот момент когда там взрывались дроны? Скажу, что они не похожи на рабочих, а скорее или военных, или спецназначенцев.

Их не очень видно на видео, но можно рассмотреть на большом экране, если присмотреться. Думаю, что это были или управляющие этими дронами, или контролирующие эти взрыва.

Хотя, можно поставить пару процентов на то, что это была атака украинских дронов, но это могли быть и метеориты. Теоретические же это возможно, но практически мы понимаем, что вряд ли.

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