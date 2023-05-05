Детские средства гигиены и питания в Беларуси и Польше: где дешевле? 2 5.05.2023, 12:28

Ассортимент белорусских магазинов впечатляюще меньше.

В 2021 году беларусские «власти» ввели запрет на импорт товаров популярного бренда Nivea, который имеет линейку детской косметики для ухода за кожей. Запрет продлевали несколько раз. Последняя пролонгация заканчивается 5 мая 2023 года.

MOST проверил, как на сегодняшний день обстоят дела с детскими средствами гигиены и детским питанием, и сравнил цены с предложениями польского рынка.

Детские подгузники, салфетки

Упаковка детских подгузников-трусиков бренда Pampers шестого размера (15 + кг.) в количестве 44 штук в белoрусском магазине «Мила» стоят 60 руб. 80 коп. (с учётом временной скидки — 48 руб. 64 коп.), стоимость аналогичной упаковки в польском магазине Rossman без скидок — 48 руб. 99 коп.

Упаковки ночных подгузников-трусиков Pampers в обеих странах представлены в разном количестве. В белoрусском магазине «Евроопт» за упаковку четвертого размера с количеством трусиков 30 штук покупатели заплатят 37 руб. 99 коп.; в «Миле» — 44 руб. 84 коп.; в «Острове чистоты» — 43 руб. 52 коп. Польский магазин Rossman данный товар предлагает покупателям в количестве 25 штук за 33 руб. 59 коп. Стоимость одних трусиков в Беларуси составляет 1 руб. 26 коп., в Польше — 1 руб. 34 коп.

Упаковка из 32 подгузников-трусиков шестого размера польского бренда Dada в белoрусском «Евроопте» стоит 30 руб. 05 коп., в польской Biedronce — 23 руб. 09 коп.

Салфетки Pampers Sensetive в польском магазине Rossman представлены большими упаковками от 156 до 320 штук. Белoрусский магазин «Остров чистоты» предлагает покупателям аналогичный товар в маленьких упаковках: 50 и 80 штук. 50 штук в Беларуси стоят 7 руб. 50 коп. (без учёта скидок), в Польше — 8 руб. 33 коп. Стоимость 80 штук в Беларуси составляет 10 руб. 89 коп., в Польше — 11 руб. 24 коп.

Салфетки Pampers Pure Aqua количеством 48 штук в беларусском магазине «Мила» стоят 10 руб. 99 коп., в польском Rossman — 10 руб. 14 коп.

Стоимость салфеток Huggies в количестве 168 штук в «Евроопте» составляет 14 руб. 99 коп., у Rossman — 14 руб. 69 коп. без учёта скидки, цена со скидкой — 11 руб. 54 коп.

Сухие смеси для питания, пюре, каши

Ассортимент сухих смесей в обеих странах довольно велик, но совпадение характеристик журналисты выявили лишь у двух вариантов.

Сухая безлактозная смесь Nestle NaN Expert Pro в объеме 400 г. в Беларуси стоит 34 руб. 16 коп., в Польше за упаковку такой смеси покупатели заплатят 39 руб. 89 коп.

Стоимость упаковки смеси Nestle NaN Total Comfort в Беларуси составляет 38 руб. 77 коп. за 400 г., в Польше — 39 руб. 89 коп.

Детские мясные пюре Gerber в стеклянных баночках объемом 190 г. независимо от вкуса в белорусском «Евроопте» стоят 6 руб. 36 коп., в польском магазине Rossman – 4 руб. 75 коп. За банку пюре HIPP с брокколи объёмом 80 г. в Беларуси покупатели заплатят 4 руб. 76 коп., в Польше 80 г. пюре независимо от конкретного вида овощей стоит 2 руб. 23 коп. Пюре «Борщ с говядиной» от бренда HIPP объемом 190 г. в «Евроопте» стоит 8 руб. 45 коп., мясные и рыбные пюре аналогичного объёма независимо от конкретного вкуса в польском магазине Rossman стоят в половину дешевле: 4 руб. 05 коп.

Ассортимент детских молочных и безмолочных каш в польском магазине Rossman состоит из брендов Hipp, Bobovita, Babydream, Humana, Nestle, Gerber, Enerbiо. Беларусский «Евроопт» предлагает покупателям товары брендов Nestle, Gerber, Berger, Nutrilon, Kabrita, Heinth, Fleur Alpine, Semper, Беллакт.

Молочные каши Gerber объемом 180 г. в «Евроопте» стоят 9 руб. 49 коп., в польском магазине Rossman представлены в объёме 200 г. по цене 9 руб. 09 коп. Сравнив цены за 100 г., сделали вывод, что в Польше данные каши стоят дешевле: 100 г. в Беларуси стоит 5 руб. 27 коп., в Польше — 4 руб. 54 коп.

Детские каши Nestle в Беларуси представлены в объеме 200 г. по цене 6 руб. 76 коп., польские магазины предлагают покупателям объемы 170 г. по цене 4 руб. 54 коп. и 230 г. по цене 6 руб. 99 коп. Стоимость 100 г. сухой молочной каши в Беларуси — 3 руб. 38 коп., в Польше — от 2 руб. 67 коп. до 3 руб. 04 коп.

Средства по уходу за кожей

Детский шампунь Johnson’s Baby в «Евроопте» стоит 7 руб. 47 коп., в Польше — 9 руб. 44 коп. за бутылку аналогичного объема. Детский шампунь-пенка Johnson’s Baby «Нежность хлопка» для младенцев объёмом 300 мл. в Беларуси стоит 13 руб. 39 коп. (стоимость 100 мл. — 4 руб. 46 коп.), в Польше 500 мл. данного средства покупатели заплатят 18 руб. 89 коп. (100 мл. стоит 3 руб. 77 коп.).

Детские средства для ухода за кожей от бренда Mustela в Польше стоят почти в половину дешевле. Очищающий гель для умывания Mustela Stelatopia в объеме 200 мл. в белорусском онлайн-магазине Золотое яблоко стоит 57 руб. 44 коп., стоимость данного средства в польском магазине Makeup составляет 32 руб. за аналогичный объем.

Увлажняющий крем Mustela Bio Organic в объеме 150 мл. в Беларуси стоит 63 руб. 20 коп., в Польше — 40 руб. 76 коп.

Другие товары

Поильник польского бренда Lovi объемом 150 мл. в Беларуси стоит 24 руб. 78 коп., в Польше — 23 руб. 79 коп.

Детские соски-пустышки этого же бренда для детей возраста 6-18 месяцев в белoрусском магазине «Буслик» стоят 23 руб. 83 коп., в Польше — 22 руб. 39 коп. без учёта скидки, цена со скидкой 18 руб. 54 коп.

Набор бутылка для кормления и соска-пустышка для детей возраста 0-3 месяца объемом 150 мл. в Буслике стоит 20 руб. 47 коп., в польском Rossman — 25 руб. 19 коп.

Как считали?

Конвертация польского злотого в белорусский рубль осуществлялась по курсу 0,7.

Это курс конвертации при оплате белoрусской карточкой Mastercard в белoрусских рублях. Помимо этого, журналисты ориентировались на курс конвертации в калькуляторе Mastercard.

Курс конвертации других платежных систем может отличаться. А также курс может варьироваться в зависимости от комиссии, которую поднимает банк.

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