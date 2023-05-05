Партия Лукашенко помогает депортировать детей из Украины

Партия Лукашенко помогает депортировать детей из Украины3
- 5.05.2023, 12:45
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ОБСЕ признала подобные действия преступлением.
Пролукашенковская партия «Белая Русь» при поддержке «Россотрудничества» организует вывоз украинских детей с оккупированных российскими войсками территорий. Об этом заявил глава партии Олег Романов.
Сообщается, что будут организованы так называемое «взаимные обмены», а также прием в Беларуси украинских детей.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, ОБСЕ назвала депортацию детей из Украины военным преступлением. В резолюции упоминается и Беларусь.