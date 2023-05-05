закрыть
5 мая 2023, пятница, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Партия Лукашенко помогает депортировать детей из Украины

3
  • 5.05.2023, 12:45
  • 2,118
Партия Лукашенко помогает депортировать детей из Украины
Иллюстративное фото

ОБСЕ признала подобные действия преступлением.

Пролукашенковская партия «Белая Русь» при поддержке «Россотрудничества» организует вывоз украинских детей с оккупированных российскими войсками территорий. Об этом заявил глава партии Олег Романов.

Сообщается, что будут организованы так называемое «взаимные обмены», а также прием в Беларуси украинских детей.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, ОБСЕ назвала депортацию детей из Украины военным преступлением. В резолюции упоминается и Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип
Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип