Партия Лукашенко помогает депортировать детей из Украины 3 5.05.2023, 12:45

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ОБСЕ признала подобные действия преступлением.

Пролукашенковская партия «Белая Русь» при поддержке «Россотрудничества» организует вывоз украинских детей с оккупированных российскими войсками территорий. Об этом заявил глава партии Олег Романов.

Сообщается, что будут организованы так называемое «взаимные обмены», а также прием в Беларуси украинских детей.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, ОБСЕ назвала депортацию детей из Украины военным преступлением. В резолюции упоминается и Беларусь.

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