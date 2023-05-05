В Мексике археологи нашли редкую статую бога света 5.05.2023, 12:56

Ученые объяснили, в чем ее ценность.

В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) при проведении раскопок на юго-востоке страны обнаружили редкую скульптуру могущественного бога света Кавиила.

Об открытии сообщается на сайте INAH. Оно было сделано на участке, предназначенном для прокладки железнодорожного маршрута, в штате в Кинтана-Роо. Ученые предполагают, что найденная скульптура древнего бога майя Кавиила является частью урны, найденной недавно в этом же районе.

До сих пор бог света Кавиил был известен ученым по барельефам. Кроме того, его описания и изображения присутствуют в древних кодексах майя, которые хранятся в музеях. Скульптур бога Кавиила до сих пор известно было только три, причем все они были найдены на территории Гватемалы, в древнем городе Тикаль.

Бог Кавиил ассоциируется в мифологии майя с молниям, змеями, плодородием и маисом. Он часто изображается с зооморфной головой с большими глазами, длинной вздернутой мордой и утонченной змееподобной ногой, олицетворяющей удар молнии. Находка представляет интерес для ученых еще и потому, что она является «трехмерной».

«Это открытие очень важно, потому что изображений бога Кавилла сохранилось очень мало, - говорит Прието Эрнандес, генеральный директор INAH. - До сих пор мы знали только о трех таких скульптурах из Тикаля, а это изображение - одно из первых, обнаруженных на территории Мексики».

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