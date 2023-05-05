ВСУ впервые сбили сверхзвуковую ракету «Кинжал» 3 5.05.2023, 12:58

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Возможно, это успешная работа системы Patriot.

Издание Defense Express утверждает, что в ночь на 4 мая ВСУ сбили гиперзвуковую ракету «Кинжал».

СМИ публикует полученные от источников фото обломков ракеты, которые упали на киевском стадионе. И считает, что носовая часть ракеты похожа на Х-47 «Кинжал».

Украина официально получила средства, которые могут бороться с баллистическими целями – Patriot, и, очевидно, успешно их использовала. И в случае, если информация полученная от Defense Express найдет официальное подтверждение, то 4 мая будет днем, когда очередной миф рашистов по поводу «аналоговнетов» будет разрушен.

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