Новый скандал в РФ: пропагандист обматерил депутата Госдумы 4 5.05.2023, 13:16

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Из-за «дырявой» ПВО.

В рядах российских чиновников и пропагандистов продолжает царить истерия после прилета по Кремлю беспилотников. Z-ведущий Армен Гаспарян был так обозлен очередной военной неудачей, что в прямом эфире разразился оскорблениями.

Видео доступно на Telegram-канале «Украина 365».

Сорвался Гаспарян из-за предложения депутата российской Госдумы Алексея Журавлева усилить российскую систему ПВО эскадрильей боевых орлов, чтобы они отлавливали беспилотники, атакующие территорию РФ. Пропагандист не стеснялся в выражениях.

«Орнитологов подключили: можно ли обучить орла сбивать дрон или нет. Ребят, вы что, совсем что ли ебобо все!? У вас вообще мозги какие-нибудь есть? Вас в каком виде зачали родители? Какие орлы к едрени фени? Вы что несете, м*ази вы кон**ные?», - заявил Гаспарян.

Отметим, что Кремль подвергся атаке неизвестными дронами в ночь на 3 мая. В результате взрыва был поврежден флагшток с флагом РФ. Москва изначально обвинила Украину в попытке устранить диктатора РФ Владимира Путина. Позже версия поменялась - заказчиком власти РФ назвали уже США.

Примечательно, что в момент удара Путина в здании Кремля даже не было.

Украина категорически отрицает свою причастность к инциденту. По версии Киева, россияне совершили самообстрел для решения своих внутренних задач.

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