Шантаж Пригожина Telegram-канал «СерпомПо»

5.05.2023, 13:25

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Банда уже может открыто называть себя бандой.

Если же люди Евгения Пригожина говорят правду о том, что они сами предложили «опальному» генералу Мизинцеву работу в своей группировке наёмников (а не «генералы» прислали Мизинцева «смотрящим» за процессом постепенной передачи в Минобороны ЧВК «Вагнера»).

И если правда, что решение об отводе из Бахмута (который окончательно так и не был захвачен) обескровленной ЧВК «Вагнера» (с заменой их на военнослужащих ВС РФ) - это вовсе не решение Минобороны, а такой «шантаж» Пригожина...

То тогда можно смело констатировать начало окончательной стадии деградации и распада всей системы власти в путинском царстве-государстве.

Будь Мизинцев хоть десять раз «мариупольским мясником», но он все же заместитель министра обороны страны. Пусть и бывший. Пусть и такой страны. Но если человек такого уровня становится по сути заместителем бывшего уголовника Пригожина, который командует незаконно набранными по зонам уголовниками...

То это значит банда уже может открыто называть себя бандой. Не стесняясь.

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