Белорусы смогут увидеть редкое лунное затмение 5.05.2023, 13:28

Оно может повлиять на чувствительных и метеозависимых людей.

В ночь с 5 на 6 мая 2023 года жители большей части Европы, Африки, Азии и Австралии смогут увидеть глубокое полутеневое лунное затмение.

Первое лунное затмение в 2023 году произойдет 5 мая. Оно будет полутеневым – и это будет самое глубокое полутеневое лунное затмение вплоть до сентября 2042 года.

Оно начнется в 18:14, достигнет максимума в 20:22 и закончится в 22:31. Всего затмение продлится 4 часа 18 минут.

Во время полутеневого лунного затмения на лунный диск падает только внешняя тень Земли — полутень. Луна становится чуть менее яркой: разница, как правило, едва заметна невооруженным глазом, особенно если небо затянуто облаками.

Но в этот раз Луна погрузится очень глубоко в полутень Земли – в таких случаях полутеневое затмение можно увидеть невооруженным глазом. Лучше всего оно будет видно в момент максимальной фазы – в 20:22, начинать наблюдение можно чуть раньше.

В середине затмения поверхность спутника Земли может стать темного и коричневатого цвета вместо обычного белого.

Затмение будет полностью видно над Азией и Австралией. На восходе или закате Луны оно будет видно над Африкой, а также над Восточной и Центральной Европой. Увидят его и в Беларуси.

Лунное затмение в астрологии

Напомним, в апреле произошло солнечное затмение, которое ознаменовало открытие коридора затмений – так называют промежуток времени между двумя такими явлениями, следующими друг за другом с небольшим перерывом.

Астрологи считают, что в такие периоды возможно множество загадочных и странных событий.

Что касается лунного затмения, то научных доказательств того, что оно как-то по-особому влияет на человека, нет. На него могут реагировать чувствительные и метеозависимые люди: возможно чувство тревоги, беспокойства, повышенная нервная возбудимость.

С точки зрения астрологии, это не самый благоприятный период времени.

Астрологи не рекомендуют начинать что-то важное, заниматься тяжелым физическим трудом, отправляться в поездки, путешествия. Важно сохранять спокойствие, держать эмоции под контролем и не попадаться ни на какие провокации.

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