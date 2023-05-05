Белорусы смогут увидеть редкое лунное затмение
- 5.05.2023, 13:28
Оно может повлиять на чувствительных и метеозависимых людей.
В ночь с 5 на 6 мая 2023 года жители большей части Европы, Африки, Азии и Австралии смогут увидеть глубокое полутеневое лунное затмение.
Первое лунное затмение в 2023 году произойдет 5 мая. Оно будет полутеневым – и это будет самое глубокое полутеневое лунное затмение вплоть до сентября 2042 года.
Оно начнется в 18:14, достигнет максимума в 20:22 и закончится в 22:31. Всего затмение продлится 4 часа 18 минут.
Во время полутеневого лунного затмения на лунный диск падает только внешняя тень Земли — полутень. Луна становится чуть менее яркой: разница, как правило, едва заметна невооруженным глазом, особенно если небо затянуто облаками.
Но в этот раз Луна погрузится очень глубоко в полутень Земли – в таких случаях полутеневое затмение можно увидеть невооруженным глазом. Лучше всего оно будет видно в момент максимальной фазы – в 20:22, начинать наблюдение можно чуть раньше.
В середине затмения поверхность спутника Земли может стать темного и коричневатого цвета вместо обычного белого.
Затмение будет полностью видно над Азией и Австралией. На восходе или закате Луны оно будет видно над Африкой, а также над Восточной и Центральной Европой. Увидят его и в Беларуси.
Лунное затмение в астрологии
Напомним, в апреле произошло солнечное затмение, которое ознаменовало открытие коридора затмений – так называют промежуток времени между двумя такими явлениями, следующими друг за другом с небольшим перерывом.
Астрологи считают, что в такие периоды возможно множество загадочных и странных событий.
Что касается лунного затмения, то научных доказательств того, что оно как-то по-особому влияет на человека, нет. На него могут реагировать чувствительные и метеозависимые люди: возможно чувство тревоги, беспокойства, повышенная нервная возбудимость.
С точки зрения астрологии, это не самый благоприятный период времени.
Астрологи не рекомендуют начинать что-то важное, заниматься тяжелым физическим трудом, отправляться в поездки, путешествия. Важно сохранять спокойствие, держать эмоции под контролем и не попадаться ни на какие провокации.